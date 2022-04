Ontbijten voor het goede doel in Ter Hille

Zondag kon je op op het prachtige domein van Hove Ter Hille te Stalhille genieten van een ontbijt. Initiatiefnemers Kjenta Willems, Liza Vandewiele en Luka De Cuyper zijn toekomstige eventmanagers en wilden met dit ontbijt Demiclowns vzw ondersteunen.

“We hebben een passie voor horeca en een groot hart voor mensen met dementie. We kwamen als team vrij snel in contact met Demiclowns VZW en voelden direct de klik”, zegt Kienta Willems. “De sociale onderneming biedt psychische zorg aan personen met dementie en hun omgeving. Daarnaast is de kans dat je zelf dementie krijgt 1 op 5. Dementie vormt dus echt dé uitdaging van de toekomst. Zo kwamen we op het unieke concept ‘De Zoete Klokke’. De Zoete Klokke staat volledig in het teken van dit goede doel. We willen zowel de personen met dementie, hun kinderen en kleinkinderen een onvergetelijk familiemoment bezorgen.”

“Het team van Hove Ter Hille verzorgde het uitgebreid lokaal ontbijtbuffet en wij zorgden voor de ideale sfeer. Op het prachtige domein van Hove Ter Hille, gelegen op het platteland en omringd door de rust en natuur, konden de kleinkinderen ravotten in de grote speeltuin. Er was ook een fotograaf, zodat deze unieke familiemomenten voor altijd een herinnering blijven. De opbrengst schenken we integraal aan het goede doel Demiclowns VZW.” (PA)