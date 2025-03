Ontbijtbuffet voor vrijwilligers van het wzc Maria Rustoord

Zaterdagmorgen kwamen zo’n 75 vrijwilligers afgezakt naar de cafétaria van het wzc Maria Rustoord, waar ze namens de directie en het personeel een heerlijk ontbijt kregen aangeboden als bedanking voor hun inzet in het voorbije jaar. Els Defour, coördinator vrijwilligerswerking, sprak de aanwezigen toe. Ze verwees naar het schriftje namens Present dat iedereen naar huis meekreeg. Ze stond ook stil bij het plots overlijden van Nicole Vermeersch, die 22 jaar vrijwilligster was en die graag nog dit ontbijt had meebeleefd als afscheid. Ze werd dezelfde voormiddag ten grave gedragen. Op de foto bemerk je directie, personeel van het wzc Maria Rustoord en enkele vrijwilligers. (Patrick D./foto FODI)

