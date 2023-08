Ontbijt en brunch voor De Wifi’s

Er is meer dan één reden om op 27 augustus aan te schuiven voor een ontbijt met brunch in Café Yesterday World in de Beverensestraat in Ardooie. Het praatcafé viert er zijn tweede verjaardag, en de carnavalsvereniging De Wifi’s, die er haar lokaal heeft, steekt een tandje bij in de campagne om haar voorzitter Wilfried Vantomme naar de titel van prins carnaval derde leeftijd 2023 te loodsen.

Yesterday World gaf twee jaar geleden nieuw leven aan De Gapaard. “En van deze dag mogen we gebruikmaken om het ontbijt en de brunch te organiseren ten voordele van onze carnavalsvereniging”, zegt Wilfried Vantomme. “De kaarten om in te tekenen zijn in omloop en kosten twintig euro. Ze zijn te verkrijgen in Yesterday World en bij de leden van De Wifi’s.”

Van 10 uur tot 13.30 uur staat de tafel rijkelijk gedekt. Er is ook een gastoptreden van Fossillio. (JM)