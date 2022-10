‘Ons Wingene’ viert 25ste verjaardag en brengt jaarboek uit

De Heemkundige Kring ‘Ons Wingene’ mag dit jaar hun zilveren jubileum vieren. Naar aanleiding van deze verjaardag stellen ze binnenkort hun 25ste jaarboek voor.

“Op 13 december 1997 ging onze Heemkundige Kring officieel van start”, weet Lieven Lams van Ons Wingene. “Dat wordt 25 jaar later gevierd op zaterdag 26 november met een ontvangst in het gemeentehuis. Het voorbije 25 jaar namen wij onze intrek in drie verschillende lokalen. Momenteel kan je ons lokaal vinden in het voormalige Sint-Amandusrustoord langs de Hoogweg.”

“In de voorbije kwarteeuw werd een uitgebreid documentatiecentrum opgebouwd en een 15- tal tentoonstellingen. Verder werden er tal van jaarboeken gepubliceerd. Ter gelegenheid van deze jubileumviering zal ook het nieuwe jaarboek, het 25ste dus, worden voorgesteld. Het gaat om een wel heel speciale editie die deze keer geen 144 bladzijden, maar wel een goede 300 bladzijden zal tellen.”

NAAR AMERIKA

Paul Vanlaere is de gastauteur en het boek kent de titel ‘Naar Amerika’. “In de publicatie komen ongeveer 3.500 Wingenaren en Zwevezelenaren die tussen 1840 en 1940 naar de Verenigde Staten en Canada emigreerden of althans een poging daartoe deden. Het gaat om meer dan 600 familienamen waarbij de familie Deneweth recordhouder is met 66 naamgenoten. In het boek wordt verteld wie die mensen zijn, hun avontuur, waar ze aankwamen, enzovoort… Het geheel wordt rijkelijk geïllustreerd met foto’s, documenten, grafieken en wordt afgesloten met een alfabetische namenlijst van alle emigranten.”

Samen met de voorstelling van het boek wordt er ook een gelegenheidstentoonstelling geopend in de gangen van het gemeentehuis. Die zal gratis te bezichtigen zijn op zaterdag 26 november, zaterdag 3 december en zondag 27 november en 4 december, telkens van 14 tot 17 uur. Ook tijdens de voormiddagen in de werkdagen kan je een kijkje gaan nemen. (NS)

Het jaarboek kan nog tot en met zaterdag 5 november besteld worden aan de voorverkoopprijs van 29 euro. Daarna betaalt men 35 euro. Meer info: OnsWingene@gmail.com.