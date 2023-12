“Ons eigen kindje Jezus”: Ouders Damian in de wolken met kerstkindje

Pas zes minuten was kerstdag 2023 bezig toen Damian Degrijse in de Izegemse Sint-Jozefskliniek zijn eerste kreetjes liet horen. “Hij lijkt wel voorbestemd om kerstkindje te worden”, zegt mama Grace Agyekum.

Grace Agyekum (37) en Michael Degrijse (28) uit Ingelmunster zijn in de wolken met de komst van Damian. Precies om 6 minuten na middernacht zag hij het levenslicht in de Izegemse Sint-Jozefskliniek.

“Damian leek wel voorbestemd om een kerstkindje te worden. Hij kon echt niet wachten, zes minuten na middernacht was hij daar”, zegt mama Grace. “Hij is ook enkele weken te vroeg, de bevalling was uitgerekend op 14 januari.” Maar dat vindt de mama totaal geen probleem. “Het is een wolk van een baby. Hij meet 48,5 cm en weegt 3,275 kg. Het is wel allemaal heel vlug gegaan, pas om 23 uur arriveerden we in het ziekenhuis.”

Spontaan zingt Grace ‘All I want for christmas is you’ voor haar kersverse spruit. “Het is echt een wonder op deze dag geboren te zijn. Ik ben christelijk en Kerstmis is voor mij de mooiste dag van het jaar. En nu hebben we ook ons eigen kindje Jezus. Ook mijn schoonmoeder zal heel blij zijn, zij had zo gehoopt op een kerstkindje en ook haar wens gaat nu in vervulling.

Damian is het tweede kindje van Grace. Later komt ook nog broer Nana (5) langs. “Doordat plots de weeën er waren, hebben vrienden hem opgevangen.” Grace is vol lof over de zorgen die ze geniet in de Sint-Jozefskliniek. “Kerstkindjes zijn altijd iets speciaals, ook voor ons is dat leuk”, reageerden de aanwezige personeelsleden.