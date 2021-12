Onism verovert plaatsje in Gault&Millau gids

Het is een opmerkelijke culinaire stunt die Korneel Vandermeersch en Stefanie Lippens realiseerden. Ze vormden het pand waar ze jarenlang een bruine kroeg runden nog maar net om tot het hippe

tapasrestaurant Onism en belanden meteen met een score van 13/20 in de nieuwe Gault&Millau-gids.

Korneel Vandermeersch en Stefanie Lippens runden elf jaar lang de bruine kroeg Riderz langs de Graaf Jansdijk in Blankenberge vooraleer Korneel in de keukens van diverse betere restaurants in de streek ging werken – zoals Cuines 33 en Kok au Vin – en Stefanie, als wijnkenner, aan de slag ging als verkoper in de wijnbranche. “De mensen aan wie we het café destijds hebben overgelaten, zijn er vooral door en in de coronacrisis mee gestopt. En na vijf jaar zagen wij het wel zitten om opnieuw zelfstandig in de horeca te beginnen maar dan niet meer met een café.”

“Vanuit alle ervaring die we hadden opgedaan, en vanuit de indrukken op onze reizen naar onder meer ons geliefde Barcelona, besloten we het oude pand om te vormen tot een tapasrestaurant waar we smaken en gerechten uit alle hoeken van de wereld op het bord brengen”, legt Stefanie uit.

Zuiders en relaxed

“Het pand hebben we erg zuiders en relaxed ingericht. Ook door corona hebben we wel een tijd moeten wachten voor we konden beginnen, kort voor de zomer van dit jaar. En blijkbaar hebben we onze start niet gemist.”

Dat is nog een understatement want Korneel en Stefanie kwamen als debutant terecht in de ranking van Gault&Millau waarvoor je minstens 12/20 moet halen. Meer zelfs: ze sprongen meteen naar een bijzonder sterke 13/20. “We verwachtten wel dat we een ‘POP’ vermelding (voor populaire, laagdrempelige eethuizen, red.) zouden krijgen maar helemaal niet dat we direct zouden opgenomen worden in de officiële lijst met zo’n hoge score.”

Vanwaar de toch wel bijzondere naam Onism komt, willen we nog weten van de gastvrouw en sommelier. “Dat is een Deens woord dat niet in één woord te vertalen is maar dat doelt op het idee dat je in je leven maar een heel klein stukje van de wereld kunt zien. Daarom brengen wij dus de wereld een stuk naar onze klanten met smaak, beleving en momenten om te koesteren.”