ONIEVA is nieuw ontmoetingsplatform voor 40-plussers

Manou De Brabander (24) uit Oostende en Tine Verlinde (24) uit Bredene richtten het online vriendschapsplatform ONIEVA op (spreek het uit als on y va). Zij vonden dat er een tekort is aan initiatieven voor 40-plussers om nieuwe mensen te leren kennen. Ze richten zich voornamelijk op de kust en West-Vlaanderen, maar merken dat er ook geïnteresseerden uit Antwerpen en Limburg zich spontaan lid maken.

Manou De Brabander studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen en is actief in de marketingbranche en Tine Verlinde koos voor de richting farmacie en werkt in de chemische industrie. Allebei ondervonden ze dat er weinig laagdrempelige initiatieven bestaan om kennis te maken met andere mensen wanneer je de veertig bent gepasseerd. Wie bijvoorbeeld verhuist en een nieuwe kennissenkring wil opbouwen, weet niet altijd hoe daaraan te beginnen. De coronaperiode zorgde er ook voor dat onze sociale contacten verwaterden. Via ONIEVA moet het lukken om opnieuw vriendschappen aan te knopen en samen leuke dingen te doen.

Hobby’s

Manou schetst het als volgt: “Op ons gloednieuw platform vind je momenteel al heel wat sportieve activiteiten terug zoals wandelingen, fietstochten, yoga op het strand, padel, suppen, … maar ook concerten, etentjes, film- of een museumbezoek… staan op het eerder cultureel menu. Wie zijn gading niet vindt binnen het aanbod, kan zelf een evenement aanmaken en mensen hierop uitnodigen. Kortom, deel jouw hobby en deel meteen ook jouw geluk. We werken ook samen met lokale partners zoals iemand uit Oostende die sessies pottenbakken aanleert en onze yoga-instructrice is ook afkomstig van aan de zee. Zo worden ook lokale ondernemingen gesteund. Meteen een win-winsituatie voor alle partijen. Dus wie een aanbod zou hebben dat past binnen ons platform, mag altijd contact met ons opnemen.”

Gratis registratie

De registratie op het platform is gratis via www.onieva.be. Je maakt een profiel aan waarbij je jouw woonplaats en interesses ingeeft en je krijgt onbeperkt toegang tot het platform en kan volop deelnemen aan onze activiteiten. “Wij willen wel beklemtonen dat ONIEVA in de eerste plaats een platform is om vriendschappen uit te bouwen en een positieve impact te hebben op het leven van 40-plussers. Momenteel telt het platform al een tweehonderd leden. We organiseerden onlangs ook een welkomstdrink waar zich een twintigtal deelnemers meldden”, besluit Tine tevreden.

(Christine Willaert)

Info: www.onieva.be