Ongeziene wachtrijen voor griezelplezier: zo overweldigend was Halloween in Ieper

Een abnormaal hete herfstvakantie zorgde mee voor een overrompeling tijdens Halloween. De wachtrijen voor griezeltochten in Ieper leken soms langer dan het parcours zelf. Ook Bellewaerde Park moest op een bepaald moment bezoekers weigeren. “Niemand had zo’n drukte verwacht.”

“Bespaar je de teleurgestelde gezichtjes en blijf gezellig thuis.” Ophef zondagavond op Ieperse sociale media door gezinnen met kinderen, die naar eigen zeggen tot twee uur lang moesten aanschuiven voor de Halloweentocht van theaterbureau Kostumation in samenwerking met stad Ieper. Zo’n 50 figuranten, 27 dansers, 7 trommelaars, een vuurspuwer en andere medewerkers zorgden voor tal van taferelen tijdens de afgesloten tocht langs de vestingen, waartoe alleen betalende bezoekers toegang kregen.

De commotie noopte Kostumation-zaakvoerder Joshua Van Bost tot een reactie. “Maar liefst 2.565 mensen kwamen naar de tocht op zondagavond”, zegt hij. “Niemand had zo’n drukte verwacht. Anders hadden we wel maatregelen getroffen voor de eerste tocht.”

Moeilijkheden met de elektriciteit

Niet alleen de opstopping verstoorde de taferelen langs het parcours, ook moeilijkheden met de elektriciteit bleken voor problemen te zorgen.

“Mensen weigeren konden we natuurlijk ook niet zomaar doen, dus hebben we geprobeerd om er het beste van te maken. Wat niet eenvoudig was met zo’n toestroom van bezoekers”, aldus Joshua, die meteen maatregelen nam voor de tweede tocht op maandagavond.

“We stelden een limiet in van 1.500 bezoekers, omdat we kwaliteit nog steeds verkiezen boven kwantiteit. Zo verliep de tocht veilig en kon iedereen ten volle genieten van alle taferelen en griezelzones. Uiteindelijk hebben we toch heel wat blije kindergezichtjes gezien en dat is uiteraard nog steeds waar we het voor doen!”

Bellewaerde Park

Ook in het Ieperse Bellewaerde Park was het uitzonderlijk druk. “Vooral in het voorbije weekend”, stelt parkwoordvoerder Filip Van Dorpe. “Toen haalden we elke dag ons maximumaantal van twaalfduizend bezoekers, waardoor we twee keer de deuren van het park moesten sluiten. Dat is lang geleden.”

Bezoekers die niet meer binnenraakten, moesten een andere datum inplannen. Maandag en dinsdag bleken ‘normaler’. “Dan haalden we ongeveer negenduizend bezoekers per dag. Dat is druk, maar niet onoverkomelijk. Iedereen is vlot en meer gespreid het park binnengekomen. Ook de wachttijden aan populaire attracties bleven beperkt.”

Opmerkelijk: Halloween in Bellewaerde blijkt ook veel Franse fans aan te trekken. “In de zomerperiode hebben we ongeveer 35 procent Franse bezoekers, tijdens Halloween steeg dat percentage tot 45. De hoge cijfers bewijzen dat de mensen na corona weer zin hebben in Halloween en een pretparkbezoek.”

