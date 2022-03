Ongeziene kosten door oorlog, toch stuurt Ieperse bakkerij meer dan 15.000 gratis broodjes naar Oekraïne

Terwijl de tarwestroom uit Oekraïne slinkt, stuurt een Ieperse bakkerij meer dan 15.000 broodjes naar het land. Gratis, ook al worden de bakkers geconfronteerd met ongekende productiekosten. “Dat mag ons niet tegenhouden om hen te helpen.”

“We komen net uit de coronacrisis, die de hele wereldmarkt verstoorde en prijzen deed stijgen van verpakkingsmateriaal, transport, gas en elektriciteit. De oorlog in Oekraïne zorgt nu voor een exponentiële stijging van die prijzen”, zegt Patrick Verhamme.

Hij is commercieel directeur van De Trog, een bakkerij die sinds 2006 in Ieper gevestigd is en op biologische en ambachtelijke wijze brood bakt.

Geen oogst

“Oekraïne en Rusland hebben samen 25 tot 30 procent van de wereldmarkt aan tarwe. Zoals het er nu naar uitziet, zal er in Oekraïne geen oogst zijn, wat een enorme impact zal hebben”, vreest Verhamme. “Onze tarweprijzen zijn al twee keer verhoogd en we houden ons hart vast voor dit najaar. Het weegt zwaar op onze rendabiliteit.”

Intussen vertrekken zo’n 15.700 broodjes vanuit de bakkerij richting Oekraïne. Vrijwillig gebakken door de bakkers van De Trog. “Toch doen we dit, ja. Het zijn moeilijke tijden, maar wij zullen dit overleven. We doen er alles aan doen om ons bedrijf gezond door deze storm te krijgen, maar dat mag ons niet tegenhouden om vluchtelingen en slachtoffers te helpen”, vindt Verhamme. “Mijn grootouders moesten tijdens de Eerste Wereldoorlog vluchten en zijn goed opgevangen. Ook nu komen de verhalen zeer dichtbij. Ik heb een vriend, die daar een tijd woonde en getrouwd is met een Oekraïense. De oorlog grijpt ons erg aan. Gratis voeding leveren is het minste en het weinige dat wij zelf kunnen doen.”

Anderen inspireren

“Wij hebben nog een thuis en voedsel, en dus geen reden tot klagen”, vult meesterbakker Hendrik Durnez aan. “Onze actie kadert in een groter geheel en is gegroeid na een warme oproep van andere organisatoren, die instaan voor de logistiek en coördinatie ter plaatse. Zo is er ook de zekerheid dat de hulpgoederen op hun bestemming komen en worden bedeeld onder de meest noodlijdenden. We kozen voor een broodje, dat lang mals blijft op basis van voedzame granen en zaden. Onze actie is mogelijks maar een druppel op een hete plaat. Wij kunnen enkel hopen dat we met onze actie toch wat leed verhelpen en andere bedrijven inspireren.”

Naast de ongezien prijzen wordt het bakken in De Trog bemoeilijkt door de krapte op de arbeidsmarkt. “We zoeken specifiek ambachtelijke bakkers, die nog graag met hun handen deegstukken opbollen en brood vervaardigen”, aldus HR-verantwoordelijke Pieter Baelde. “We hebben nu 140 medewerkers en zoeken nog een achttal bakkers. Een groot voordeel in onze bakkerij: wij werken niet op zondag. Er zijn weinig bakkers, die dat kunnen zeggen.”

(TP)