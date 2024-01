Ongewenst bezoek voor JH De Meeuwe

Jeugdhuis De Meeuwe, in de Elflijnenlaan in Handzame, heeft vorige zaterdag ongenode gasten over de vloer gekregen.

Ondanks de inbraak, die door het bestuur van De Meeuwe heel erg wordt betreurd, zal het jeugdhuis niet gesloten blijven, zodat de jongeren zeker een vaste stek hebben om uit te gaan. Er wordt echter wel een oproep gelanceerd naar alle alerte buurtbewoners die eventueel iets verdachts zouden hebben opgemerkt. “Dit is niet alleen een schending van onze ruimte, maar ook van het gevoel van veiligheid dat we allemaal delen.

Laten we als gemeenschap samenwerken, onze krachten bundelen en ervoor zorgen dat De Meeuwe weer een plek van vertrouwen en samenhorigheid wordt. We waarderen eenieders steun in deze tijd”, klinkt het bij Team De Meeuwe. (JDK/foto JDK)