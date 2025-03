Ongeveer 350 bezwaarschriften tegen aanvraag functiewijziging Salons Tabaksbloem in Wervik

Volgens schepen Yves Obin (cd&v) zijn er ongeveer 350 bezwaarschriften ingediend tegen de bestemmingswijziging van de Salons Tabaksbloem in de Ommegangstraat in Wervik.

Lees ook: Nieuw openbaar onderzoek bestemmingswijziging Salons Tabaksbloem in Wervik tot half maart, woensdag opendeur – KW.be

Wegens een procedurefout moest het openbaar onderzoek over de bestemmingswijziging opnieuw worden opgestart. Dit onderzoek gaat over de aanvraag om de bestemming van het pand te wijzigen van horeca naar gemeenschapsvoorziening. De islamitische vereniging vzw Amal Al Medina huurt de gewezen feestzaal ondertussen al drie jaar terwijl de uitbating wettelijk nog altijd niet in orde is.

Het openbaar onderzoek liep vrijdag om middernacht af. De vorige keer werden 185 bezwaren ingediend en 26 online. Veel bezwaarschriften zijn verzameld door de plaatselijke afdeling van het Vlaams Belang.

Momenteel is er de ramadan tot zondag 30 maart en is het in de Salons Tabaksbloem ‘volle bak’ met een heel grote opkomst van zowel mannen, vrouwen en zelfs kinderen. Verschillende deelnemers aan het gebed verplaatsen zich met een auto met Franse nummerplaat.

Na het openbaar onderzoek volgt dan binnen enkele weken een beslissing door het schepencollege. Het is zeer de vraag welke houding cd&v zal innemen want in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen lieten ze duidelijk blijken dat er geen plaats is voor een moskee…