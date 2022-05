Ongeveer 200 kampeerders tijdens Camping Balokken

Ondanks het tegenvallend weer op zondag, zijn de organisatoren van de tiende editie van Camping Balokken in Wervik toch heel tevreden. “We hadden van vrijdag tot en met zondag ongeveer 200 kampeerders”, zegt Dimitri Durnez namens de organisatoren. “Het was geestig.”

“Vrijdagavond namen er 25 teams deel aan de quiz en was er ambiance. Zaterdagavond na de barbecue zat de tent tijdens het optreden van Bump vol. Er kwamen ook veel Wervikanen kamperen. Ze vonden het tof om dat na twee jaar niet door de pandemie weer te kunnen doen. We zijn heel content. Groter moet het ook niet worden maar wel plezant. Dat is het voornaamste.”

Thema op het recreatie-eiland De Balokken langs de Leie was dit keer Op Safari. Zo was er onder meer een djembesessie en workshop Afrikaanse dans. “Wat het volgend jaar weten we nog niet, we zijn nog aan het nadenken over heel wat opties”, zegt Dimitri. Een wintereditie komt er niet meer. (EDB)