Ongerustheid over komst rechtsradicaal festival in Ieper: “Niet welkom in vredesstad”

Als het stadsbestuur haar goedkeuring geeft, zal er op zaterdagavond 27 augustus voor het eerst een rechtsradicaal muziekfestival plaatsvinden in Ieper. De organisatie ligt in handen van de IJzerwake, dat met het initiatief een jonger publiek wil aantrekken. De groepen die op de affiche staan zorgen echter voor ongerustheid, want enkele worden gelinkt aan neonazisme.

Het stadsbestuur van Ieper kreeg maandagavond, terwijl de gemeenteraad bezig was, een aanvraag binnen van de vzw IJzerwake voor het muziekfestival Frontnacht. Op de affiche van dat evenement staan groepen die op zijn zachtst gezegd een bedenkelijke politieke achtergrond hebben. “Een van die bands, het Italiaanse Bronson, werd de toegang tot Zwitserland geweigerd wegens te fascistisch”, zegt Jordy Sabels van Groen Ieper. Op de gemeenteraad vroeg Sabels dat de stad een duidelijk standpunt zou innemen over het festival. “De affiche staat vol met neonazistische en neofascistische bands. Ik checkte de groepen op internet en ben er toch niet gerust in. Bepaalde teksten zijn opruiend en gevaarlijk. In enkele gevallen wordt zelfs de holocaust ontkend. Als vredesstad kunnen we zo’n zaken niet tolereren en dit festival heeft dan ook geen plaats op ons grondgebied.”

Schepen Diego Desmadryl (Open Ieper) bevestigt dat er inderdaad een aanvraag voor Frontnacht is binnengekomen. “Wij gaan geen muziekfestival verbieden, maar als er bands zijn die inderdaad neofascistische of neonazistische teksten brengen, gaan we die weigeren. We onderzoeken of dat het geval is. Daarnaast moet het festival, net als elk ander muziekevenement, een draaiboek voorleggen op vlak van veiligheid.”

Jongeren aantrekken

Naast de band Bronson worden nog vijf andere muziekacts verwacht op het festival: Sacha Korn en Phil van Flak uit Duitsland, Flatlander uit Nederland en Storm & Drang en DJ Dré uit ons land. Volgens de vzw IJzerwake, die de aanvraag bij de stad deed, is er geen vuiltje aan de lucht. “Ik merk tot mijn vreugde dat er op de laatste edities van de IJzerwake meer jonge mensen aanwezig zijn”, aldus voorzitter Wim De Wit. “De vraag kwam om voor die doelgroep iets te organiseren. Ik vond dat een goed idee, op voorwaarde dat het niet verstorend zou zijn voor het zondagprogramma. Een muziekfestival op zaterdagavond is dus een mooie aanvulling.”

De voorzitter spreekt tegen dat Frontnacht ook maar iets te maken heeft met nazisme of fascisme. “Flauwekul”, klinkt het. “Wij zijn radicaal-Vlaams en pleiten voor een onafhankelijk Vlaanderen. Dat is echter nog iets anders dan de extreme strekkingen waar u over spreekt. We zien er trouwens streng op toe dat hier geen nazi- of andere dergelijke symbolen of boodschappen binnenkomen. Wij hebben trouwens ook een eigen ordedienst die alles goed in de gaten houdt. Wij hebben niets met nazisme of fascisme te maken.” (CMW)