Ongeruste bewoner belt nadat zeehond uur vastzit in modder: “Dit is hun natuurlijke omgeving”

De brandweer van Nieuwpoort en het NorthSealteam rukten zondagochtend uit naar de oude jachthaven in Nieuwpoort nadat een bewoner zich ongerust maakte omdat een zeehond al een uur lang in het slijk aan het spartelen was en vast leek te zitten. Bij aankomst van de hulpdiensten zwom het dier echter meteen weg. “In het slijk zitten en rollen gebeurt in hun natuurlijke omgeving”, geeft Luc David van het NorthSealteam mee.

Het was een bewoner van een flat op de Robert Orlentpromenada in Nieuwpoort die om 10.45 uur de hulpdiensten belde. De bewoner had een zeehond opgemerkt die al meer dan een uur vastzat in het slijk aan het water van de oude jachthaven. Het dier leek de hele tijd te spartelen om los te komen en daarom dacht de bewoner dat het in nood verkeerde. Na een uur belde hij voor de zekerheid toch maar de hulpdiensten. Zowel de brandweer van Nieuwpoort als het NorthSealteam werden verwittigd en haastten zich ter plaatsen. Het dier leek wat te schrikken van de commotie. “Bij onze aankomst zwom het vrij snel weg in het water, vanuit het slijk”, zegt Luc David van het NorthSealteam.

Niet ingrijpen

“Er was dus eigenlijk niets aan de hond. De zeehond was aan het rusten in het slijk en dat gebeurt wel vaker. Mensen denken wel eens dat zeehonden enkel in het water of op het strand komen maar dat is niet zo. Ook slijk, duinen en natuurgebied zijn hun natuurlijke omgeving. Dat ze zich in slijk wentelen is ook normaal gedrag. Zeker na onstuimig weer gaan de dieren zowat overal gaan rusten. Er hoeft daarom niet ingegrepen te worden. We zijn uiteraard wel tevreden dat mensen zich zorgen maken om te dieren en voor de zekerheid bellen.” (JH)

Wie een zeehond ziet die mogelijks in nood verkeert kan altijd het noodnummer van het NorthSealteam bellen op 0491/74.32.78.