Ongenoegen bij KVK-supporters? ‘120 jaar voetbal’ verandert in ‘vetbal’ op spoorbrug

Op de spoorbrug ‘De Drie Duikers’ ter hoogte van Kortrijk Weide werd het opschrift ‘120 jaar voetbal Kortrijk’ overschilderd naar ‘120 jaar vetbal Kortrijk’. “Het blijft gissen wie dit deed”, zegt Joeri Pauwels (27). Hij merkte zondag tijdens zijn boottocht de aanpassing op.

KV Kortrijk staat momenteel laatste in het klassement en dat zorgt voor wat onvrede bij haar fans. Het opschrift ‘120 jaar voetbal Kortrijk’ werd in 2021 aangebracht en afgelopen weekend aangepast naar ‘vetbal’. “Deze plaats varen we vaak voorbij met onze motorboot waarmee ik als bootverhuurder ben begonnen sinds corona. Als dj voor trouwfeesten moest ik toen mijn business heruitvinden”, licht Joeri toe.

V(o)etbal

“We varen vaak van Harelbeke tot Kuurne en van Kortrijk centrum tot Bissegem, langs dit bord. Tot op heden stond er altijd VOETBAL, maar de VO is overschilderd in het rood en de witte V schoof een plek op. Vermoedelijk zit een andere voetbalploeg achter de actie zoals soms de borden langs de E17 in Waregem van naam veranderen naar Boeregem, maar het blijft gissen wie dit deed.”

Zondag werd voor het eerst de nieuwe tekst opgemerkt en draaide de speculatiemolen op volle toeren. Eén van de reacties op de Facebookpost van Joeri komt van Pascale Lienard: “Omdat ze 20 jaar niet gevoetbald hebben en het vet er is blijven aanplakken, zeggen ze nu vetbal natuurlijk!”