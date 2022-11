Ongeneeslijk zieke Frankie maakt droom waar in rally van Kortrijk: “Enorm dankbaar voor deze unieke kans”

Als co-piloot in een rallywagen zitten. Poperingenaar Frankie Descan fantaseerde er al over als kleine jongen. Enkele maanden geleden kreeg de 57-jarige man het verdict ongeneeslijk ziek te zijn. Izegemnaar Frederik Brulez van BFL Rallyteam laat komend weekend die stille droom werkelijkheid worden tijdens de 6 Uren van Kortrijk. “De ene dag is de andere niet, maar die rit wordt puur genieten”, zegt Frankie.

De rallysport is altijd al een van de grote passies geweest van Frankie Descan. “Al van kleins af aan ben ik gebeten door de rally. Ik ben afkomstig uit Poperinge en de rally passeerde daar zo goed als voor mijn deur. Ooit eens meerijden in een rallyauto als co-piloot, dat heeft altijd wel in mijn hoofd gespeeld”, vertelt Poperingenaar Frankie Descan (57). “Een drietal jaar geleden had ik daarover al eens gesproken met vrienden die rally reden, maar concreet werden die plannen nooit.”

Bloedonderzoek

De man is vader van vier kinderen en verloor enige tijd terug zijn partner Gina aan pancreaskanker. “In een heel korte periode zijn we haar verloren. Ze is maar twee weken ziek geweest. We waren net terug van een reis naar de champagnestreek toen ze enorme buikpijn kreeg. We dachten eerst dat ze de griep had, maar dat bleek absoluut niet het geval te zijn. We zouden nog samen naar Ardèche gaan, maar dat is er nooit van gekomen. De lijdensweg van afscheid nemen is mij en de kinderen niet onbekend. Vier à vijf maanden geleden kreeg ik zelf het nieuws dat ik ongeneeslijk ziek ben”, vertelt Frankie.

“Een tijdje geleden verloor ik mijn partner Gina. Ze is maar twee weken ziek geweest”

“Daarvoor had ik nog geen ernstige diagnose gekregen. Het begon toen ik naar de dokter stapte waarbij een bloedonderzoek werd uitgevoerd. Daaruit bleek dat er afwijkende waarden in mijn bloed gevonden waren, maar een behandeling was toen nog niet aan de orde. Enkele maanden later ging ik opnieuw langs bij de dokter, want ik voelde dat mijn lichaam minder sterk werd. Daar kreeg ik het deksel op de neus en bleek ik ongeneeslijk ziek te zijn”, legt Frankie uit.

Unieke kans

Dankzij zijn stiefdochter krijgt Frankie nu de kans om alle zorgen even te vergeten en voor het eerst in een rallywagen te stappen. “Ik had er met haar al eens over gesproken dat ik het echt speciaal zou vinden om in een rallywagen te kunnen meerijden. Ze is bevriend met enkele mensen uit de rallywereld en heeft voor mij iets geregeld. Oorspronkelijk werden er plannen gemaakt om de Hemicuda Rally in Koekelare in oktober mee te rijden, maar op het laatste nippertje konden die plannen uiteindelijk niet meer doorgaan. Laure Poissonier, de co-pilote van de Wervikse rallypilote Melissa Debackere, kon gelukkig regelen dat ik nu met Frederik Brulez mag meerijden in Kortrijk. Een laatste wens? Het is al heel lang een wens, laat het mij zo zeggen”, lacht Frankie.

Genieten

Tijdens de 6 Uren van Kortrijk, op zaterdag 19 en zondag 20 november, zal Frankie plaatsnemen in de rallywagen van Izegemnaar Frederik Brulez van BFL Rallyteam. “Het wordt een prachtig weekend voor mij”, kijkt de Poperingenaar er nu al naar uit. “Ik ben enorm dankbaar dat ik dit mag meemaken, want dit is een unieke kans. Zenuwachtig ben ik niet voor dit weekend, maar ik ben er wel elke dag mee bezig. Ik leef er enorm naartoe. Het voelt een beetje als op schooluitstap gaan. De GoPro-beelden die in de auto zullen gemaakt worden, zullen een mooie herinnering zijn die ik met plezier zal tonen aan mijn kinderen. Zo zullen ze ook weten wat ik die dag heb beleefd.”

“Aan de toekomst probeer ik zo weinig mogelijk te denken, maar probeer van elke dag te genieten. De ene dag is de andere niet. Als ik een goede dag heb, is alles prima en daar probeer ik op te focussen. Ik kan enorm genieten van het samenzijn met mijn kinderen en lekker te koken. En natuurlijk geniet ik ook van de rally”, zegt Frankie. “Er is veel onwetendheid en dat weegt wel op mij, maar ik moet het ondergaan. Op de één of andere manier moet ik er ook vrede mee nemen, want anders lukt het niet.”