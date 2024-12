Ongelooflijk! Kapoentje van scouts uit De Haan vindt gouden armband terug die Veerle (64) meer dan halve eeuw geleden verloor

Na meer dan vijftig jaar heeft Veerle Lietaert (64) uit Brugge haar gouden armband, die ze bij haar geboorte kreeg en als kind tijdens het spelen verloor, terug. Een kapoen bij de scouts van De Haan ontdekte het kleinood in de zandbak van een speelplein in De Haan. Na een wekenlange speurtocht kon Kurt Borgoo, de vader van kapoenenleidster Ella, de eigenares opsporen en de armband terug bezorgen aan Veerle, die dolgelukkig is met de vondst.

“Mijn dochter is leidster bij Scouts van De Haan”, vertelt Kurt Borgoo, centrumleider van Buurtcentrum Kerklommer De Haan. “Een paar maanden geleden waren haar kapoentjes aan het spelen in de zandbak bij het scoutslokaal. Een van de gastjes vond er een gouden kettinkje en gaf het aan mijn dochter. Zij had dat bij zich gestopt, maar er niet meer aan gedacht. Een paar weken later kwam dat kettinkje weer boven.”

Zandbak

“Een eerste googlepoging op ‘Veerle Liebaert’ lukte niet. Een paar weken later probeerde ik het nog eens, maar dan op ‘Veerle Lietaert’, want de familienaam was moeilijk te ontcijferen op de armband. Die poging lukte wel. Ik heb via Facebook contact gezocht, haar gevraagd mij te bellen en haar dan haar geboortedatum gecheckt. Die matchte met het bandje!”

Het armbandje dat een halve eeuw vermist was. © Davy Coghe

“De dame viel bijna van haar stoel toen ze het hoorde. Ze was het armbandje ruim 50 jaar geleden kwijt gespeeld in dezelfde zandbak. Maar blijkbaar was ze nooit vergeten dat ze het verloren had. Ik heb het haar dan via haar broer die op de Vosseslag woont terugbezorgd. Zonder meer, karma forceer je best niet. Recent heeft Veerle het op de pagina ‘Je zie van de Noane’ gezet en tot onze verrassing waren er honderden blije reacties”, lacht Borgoo.

Facebook

Veerle Lieaert, die jarenlang langs de Maalse Steenweg in Sint-Kruis een b&b runde, bevestigt het verhaal: “Ik kreeg een bericht van een onbekende via messenger, die mij zei dat hij iets waardevols van mij gevonden had. Aanvankelijk wou ik er niet op ingaan, ik dacht dat het iemand was die mij wou oplichten. Ik nam contact op met mijn broer, die nog in De Haan woont. Toen ik ontdekte dat ze gemeenschappelijke vrienden hadden op Facebook, heb ik toch gebeld. Die man vroeg mijn geboortedatum, omdat die aan de achterzijde van het armbandje staat, gelukkig samen met mijn familienaam.”

Boos

“Het gaat om zo’n typisch gouden armbandje dat veel kinderen indertijd bij hun geboorte kregen. Met je voornaam op de voorkant. Ik was het armbandje kwijt geraakt als kind. Toen nam ik elke zomer twee maanden lang deel aan de speelpleinwerking in De Haan, omdat mijn ouders moesten werken in juli en augustus. Ik herinner mij nog vaag dat ik het gouden armbandje kwijt raakte. Ik kreeg toen serieus onder mijn voeten, mijn ouders waren erg boos dat ik het kleinood verloren was”, weet Veerle.

“Inmiddels heb ik het armbandje teruggekregen van de eerlijke vinders. Het is karma, want ik ben gestopt met het uitbaten van een b&b in Brugge. Mijn huis staat te koop, want ik wil terugkeren naar de kustgemeente waar ik opgegroeid ben! En nu is mijn armbandje in De Haan gevonden! Ongelooflijk toch”, besluit de dolgelukkige Veerle Lietaert.