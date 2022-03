Ongebruikt voetbalterrein wordt bikepark: “Plek om fietsvaardigheden te optimaliseren”

De gemeenteraad boog zich maandagavond voor een tweede maal over de plannen om het tweede voetbalveld in Sint-Denijs om te vormen tot een bikepark.

Het gemeentebestuur heeft de intentie het sportaanbod uit te breiden met een bikepark. “De vraag hiernaar komt steeds vaker terug en werd bevestigd in de werkgroep off-road van het wandel- en wielerplatform Zwevegem. Het mountainbike, trial en bmx-aanbod in West-Vlaanderen is vrij beperkt en vaak niet uitdagend genoeg”, verduidelijkte schepen Deprez. Het bikepark moet volgens hem dé plek zijn waar de beginnende tot gevorderde, de recreatieve tot competitieve biker van Zwevegem en omgeving aan zijn trekken komt. “Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen er hun fietsvaardigheden optimaliseren en veiliger leren omgaan met hun fiets. Daarom is het belangrijk dat alle behendigheidsaspecten geïntegreerd worden.”

Het bikepark moet, samen met de nog bij te sturen mountainbikeroute, een uithangbord worden voor de gemeente. Dit kadert bovendien perfect in het plan om de ruime omgeving rond de Gavers Harelbeke en Transfo Zwevegem op de kaart te zetten als avonturensportregio. Het terrein zou aangelegd worden op het tweede voetbalveld van sportcentrum Sint-Denijs dat slechts zelden gebruikt wordt. “Dit uitwijkveld wordt in geval van slechte weersomstandigheden en mede door de optimalisatie van enkele voetbalsites met kunstgrasvelden, niet meer gebruikt”, aldus nog de schepen. Voor de aanleg van het bikepark voorziet men een bedrag van 250.000 euro.

Het plan werd positief onthaald op de dorpsraad van Sint-Denijs

Uitgesteld

Het punt kwam vorige maand al ter sprake en de oppositie leek wel voor het idee gewonnen. Men vond het echter vreemd dat er geen advies van de sportraad in het dossier werd opgenomen. Men stelde zich ook vragen of dit wel in het meerjarenplan stond. Raf Deprez gaf toen als antwoord dat het als innovatief sportproject in het meerjarenplan staat en dat het niet ten koste van andere investeringen in de sportinfrastructuur zal worden uitgevoerd. Het dossier werd volgens hem wel degelijk door de sportraad besproken, maar hij begreep ook de vraag naar een schriftelijk advies. Er werd toen beslist het punt een maand te verdagen. Nu was het nodige advies wel in het dossier opgenomen. “We zijn niet over één nacht ijs gegaan. We hebben het plan op diverse vlakken goed doorgesproken, en op de dorpsraad in Sint-Denijs werd het door de omwonenden positief onthaald”, besluit Raf Deprez. (GVZ)