Ongebruikt voetbalterrein in Sint-Denijs wordt binnenkort bikepark

Op een ongebruikt voetbalveld in Sint-Denijs komt tegen het najaar een heus bikepark. Zowel beginners als gevorderden zullen er hun fietsbehendigheid kunnen oefenen. Het bikepark zal zo’n 250.000 euro kosten.

Het bikepark zal gerealiseerd worden op het tweede voetbalveld van het sportcentrum in Sint-Denijs. Dit terrein werd al een tijdje niet meer gebruikt als voetbalveld en was dus beschikbaar. “Het wordt een uniek bikepark voor Vlaanderen waar alle mogelijke obstakels in verwerkt zijn voor de beginnende tot gevorderde biker, mountainbiker, trailbiker en BMX-er. Er zullen verschillende reliëfwijzigingen aangebracht worden en op en langs de berijdbare heuvels worden obstakels geplaatst in de meest duurzame en veilige houtsoorten en materialen”, verduidelijkt schepen van sport Raf Deprez (CD&V). Tijdens de kerstvakantie werd al aarde aangevoerd, maar de uiteindelijke werken zullen pas later van start gaan. “In overleg met de nabijgelegen gemeenteschool werd beslist om de aanvoer van aarde in de vakantieperiode te laten gebeuren. Tegen de zomer zou dan de uiteindelijke aanleg beginnen.”

Voor iedereen

De uitvoering van de werken werd toegewezen aan Lippens Infra en Get Insane BV. “Dit laatste bedrijf is van voormalig professioneel Trail-biker Iciar Van den Bergh, die niet enkel zal toezien op de uitvoering, maar ook alle hindernissen persoonlijk zal uittesten. Het zal een bikepark worden dat uniek in zijn soort zal zijn.”

Groot of klein, beginners of gevorderden, iedereen zal er terecht kunnen

Volgens de schepen zal het bikepark voor iedereen toegankelijk zijn. “Groot of klein, beginners of gevorderden, iedereen zal er terecht kunnen. We zijn trouwens ook van plan om samen met de gemeenteschool een fietsbehendigheidsparcours te maken waar men initiatielessen fietsen kan organiseren. Daarnaast zijn vele clubs vragende partij voor zo’n bikepark.”

Er zullen op het park natuurlijke wadi’s voorzien worden voor een optimale waterhuishouding en optimale infiltratiemogelijkheid op het terrein zelf. De kostprijs bedraagt zo’n 250.000 euro. “Dit is volledig ten laste van de gemeente, want ons project was te klein om in aanmerking te komen voor subsidies of toelagen”, besluit Raf Deprez, die hoopt in het najaar het bikepark te kunnen openen. (GJZ)