Onderzoeksproject ‘Living Lab Raversijde’ wapen in strijd tegen 1000-jarige storm

Diverse Vlaamse overheidsinstanties hebben de handen in elkaar geslagen om via het uitgekiende onderzoeksproject Living Lab in Raversijde (Oostende) onze kust straks te wapenen tegen een 1000-jarige storm. Een onderzoeksdijk op het strand en een preventief aangelegde groeiduin voor de dijk moet de kustbescherming nog efficiënter maken.

Nee, de betonnen constructie voor het Provinciedomein in Raversijde (Oostende) is geen replica van een Atlantikwallbunker maar een recent gebouwde onderzoeksdijk die de impact meet van aanvallende stormgolven op onze kust. “Die proefdijk van twintig meter bij twintig meter staat op het strand tussen de laag- en hoogwaterlijn en is sinds 1 oktober 2022 operationeel is. Ze is gebouwd om de impact van de golfoverslag en -kracht bij een 1000-jarige storm op onze bestaande zeedijken te meten. Het project loopt 7 jaar, maar zo nodig kunnen we binnen die timing nog aanpassingen uitvoeren mocht dat nodig blijken”, aldus projectingenieur Marc Willems van het Waterbouwkundig Laboratorium. Andere partners betrokken bij dit onderzoeksproject zijn het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Waterbouwkundig Laboratorium.

Tweeluik

Die onderzoeksdijk is het ene luik van het project Living Lab Raversijde. Het andere, Duin voor Dijk, opgestart door MDK en de stad Oostende in 2021 strekt zich richting Oostende uit over een lengte van ca.750 meter op het droog strand.

“Door het aanplanten van o.a. duinhelm in kleine percelen afgebakend door rijshout, ontstaat spontaan duinvorming door het door de wind aangevoerde zand”, zegt projectingenieur van afdeling Kust Daphne Thoon. “Zo belandt er veel minder zand op de tramsporen en op de dijk. Aan de hand van meetapparatuur kunnen we nagaan in welke mate die duinenstrook zand kan opvangen en wat de ideale aanlegmethode voor zo’n duin is. De resultaten zijn erg bemoedigend want ondertussen is het rijshout al onder het zand verdwenen en ontstaan al duintoppen met helmgras. Let wel daarnaast blijven de zandsuppletiewerken ter bescherming van de kust essentieel, maar die duinen voor de dijk vullen die suppletiewerken wel aan.”

Bij het onderzoeksproject zijn nog andere partners betrokken. Zo gaat Universiteit Gent aan de slag met de verzamelde data van de onderzoeksdijk. Studenten KU Leuven buigen zich dan weer over de duin voor dijk en het door de wind gedreven transport van zand. Ook andere wetenschappelijke instellingen en studenten kunnen zich aansluiten en onderzoek uitvoeren in het kader van kustbescherming.

Via infoborden kunnen voorbijgangers ter hoogte van de onderzoeksdijk meer te weten komen over wat er precies gebeurt in de testopstelling en hoe belangrijk de data zijn die hier worden verzameld om onze kust in de toekomst nog beter te beschermen.