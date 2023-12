Onderzoek naar stoffelijke resten in rietkraag IJzer in Sint-Joris bij Nieuwpoort

In Sint-Joris bij Nieuwpoort deed een wandelaar zaterdagochtend een lugubere ontdekking. In de graskant vlakbij het water van een overloop van de IJzer lag een vrij intact skelet, duidelijk afkomstig van een mens. Het parket liet het skelet meenemen voor onderzoek. “Het gaat vrijwel zeker om een oorlogsslachtoffer dat door de recente wateroverlast naar boven kwam. Maar een wetsdokter zal het onderzoeken”, zegt Lies De Bondt van het parket.

Het was een wandelaar die zaterdagochtend rond 9.30 uur de lugubere ontdekking deed in de Kievitstraat in Sint-Joris nabij Nieuwpoort. Dat is een kleine doodlopende straat waarvan de achterzijde uitgeeft op een jaagpad langs de IJzer.

In de graskant vlakbij het water trof de wandelaar een vrij intact skelet aan. De politie werd verwittigd die op haar beurt ook het parket verwittigde. Die gaf de opdracht aan de brandweer om het skelet uit het water te halen en te bergen voor verder onderzoek.

“Het klopt dat het duidelijk om een vrij intact menselijk skelet gaat”, zegt Lies De Bondt van het West-Vlaamse parket. “Maar uit de eerste vaststellingen blijkt dat de kans groot is dat het om een oorlogsslachtoffer gaat. Er werden in de omgeving van het skelet nog enkele zaken en wat textiel gevonden die daarop kunnen wijzen.”

“Het vermoeden is dat door de recente wateroverlast en de pompwerken op de IJzer in Nieuwpoort de bodem omgewoeld werd en het skelet zo naar boven kwam. In ieder geval werd een wetsdokter aangesteld die onderzoek zal doen op de beenderen om te bepalen hoe oud die zijn.” De resultaten daarvan worden eind volgende week verwacht.

