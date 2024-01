Onderwijzend personeel heft het glas op 2024

Zoals de traditie het wil, bood het gemeentebestuur een nieuwjaarsreceptie aan het onderwijzend personeel aan, en dit over de verschillende netten heen. “Dit samenzijn symboliseert de innige band die er bestaat tussen de onderwijzers van onze gemeente. Het is een uitstekende gelegenheid om nog eens terug te blikken en al even vooruit te kijken naar wat ons te wachten staat”, begon onderwijsschepen Degezelle (CD&V) haar toespraak.

2023 was een jaar waarin er wat onderwijs betreft in Zwevegem veel te beleven viel. “Eindelijk konden we starten met de grondwerken voor de onderwijs- en vrijetijdscampus op De Kappaert. We bouwen daar dankzij Agion-subsidiering aan een onderkomen voor ons buitengewoon onderwijs De Klimop, onze vakantiewerking en buitenschoolse kinderopvang, en ook aan een gecentraliseerde kunstacademie. De eerste bouwfase hopen we in 2025 in gebruik te kunnen nemen.” Wellicht zal de officiële eerstesteenlegging ergens in maart plaatshebben.

De schepen merkte tevens op dat je niet alleen met stenen aan onderwijs bouwt. “Het gaat hier vooral om mensen, mensen met een warm hart voor kinderen. Jullie gaven dan ook allen het beste van jullie zelf, wat niet altijd even evident is.”

over de netten heen

Volgens de schepen wil de gemeente met goed onderwijs verder inzetten op de toekomst van onze gemeente. “De inzet is echter te groot om niet alle middelen in de strijd te gooien en elk talent mee te nemen. Laat ons dan ook over de netten heen verder goed samenwerken in de onderwijsraad zodat elk zijn talenten of troeven kan laten schitteren.”

Op de receptie merkten we ook Liesbeth Vanhoutte op, die er haar eerste dag als codirecteur van de Groene Kouter had opzitten. Liesbeth komt van Stasegem en dit is haar eerste kennismaking met het onderwijs in Zwevegem. Ze werkt samen met directeur Vanessa Vromant.

(Geert Vanhessche)