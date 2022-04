Zwaluwen zijn zeer welkom in basisschool ’t Veld in Ardooie

Aan basisschool ’t Veld zijn acht kunstnestkastjes geïnstalleerd: vier voor gierzwaluwen en vier voor huiszwaluwen. Natuurpunt De Torenvalk hielp daarbij en zal de leerlingen een informatiesessie over deze bijzondere vogels geven.

De plannen voor de kunstnestkastjes aan de school dateren al van een tijdje geleden. Samen met directeur Koen Ameye werd nagegaan welke plekken daarvoor het best geschikt waren. Aan het hoofdgebouw werden vier kastjes voor gierzwaluwen geïnstalleerd, aan de gerenoveerde refter kwamen vier kastjes voor huiszwaluwen te hangen.

Gierzwaluwen zijn echte luchtacrobaten. Ze doen bijna alles in de lucht: insecten vangen, paren en zelfs slapen – daarvoor stijgen ze zowaar tot 1.500 meter. Daardoor hebben ze geen pootjes waarop ze behoorlijk kunnen staan; hooguit gebruiken ze die om ergens aan te hangen. Voorts herken je ze aan hun lange, sikkelvormige vleugels en hun schrille geluiden.

Gierzwaluwen zijn langeafstands-trekkers en overwinteren in Zuid-Afrika. Ze zijn slechts een drietal maanden bij ons te zien, ongeveer vanaf eind april tot begin augustus. “Ze broeden meestal in spleten en holten van oude en hoge gebouwen. Daarom helpen we ze door hen nestgelegenheid te bieden”, zegt directeur Ameye. “Hopelijk kunnen we deze gestroomlijnde, onvermoeibare vliegers deze zomer voorbij zien flitsen rond de school en de kerktoren.”

Ook de huiszwaluw is een trekvogel. Hij overwintert in Afrika. Je herkent hem gemakkelijk aan zijn korte, gevorkte staart en zijn krijtwitte stuit – het onderste deel van de rug. De huiszwaluw is, net als de gierzwaluw, de jongste jaren fel achteruitgegaan in aantal, en daarom zijn die kunstnestkastjes dus bijzonder belangrijk.

Vrijwilligers

Vrijwilligers van Natuurpunt De Torenvalk – Jeroen Vullers, Isabelle, Rolino en Noël – waren de hele dag op pad om in verschillende gemeenten en scholen kunstnestkastjes op te hangen, en dus ook aan ’t Veld. Ze zullen aan de leerlingen van de school ook een informatiesessie geven over de zwaluwen.

Dat de kastjes zo vlot konden worden geïnstalleerd, was dan weer te danken aan de sponsoring van Stadslandschap ‘t West-Vlaamse Hart, voor het huren van de hoogtewerker en de levering van de kunstnestkastjes.

Heel geïnteresseerd was, tot slot, ook natuurfotograaf Luc Lambert. Hij gaat voortaan iedere dag een kijkje nemen bij de kastjes om te zien of er iets moois groeit.

(JM)