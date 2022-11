Zowel ouders als kinderen stimuleren om zo snel mogelijk naar school te gaan: daar zorgt Billie voor in Menen

Maak kennis met Billie! Het guitige figuurtje, een initiatief van Stad Menen in samenwerking met het Lokaal Overleg Platform, moet zowel ouders als kinderen stimuleren om zo snel mogelijk naar school te gaan. Billie is meer dan alleen maar een logo, een complete tas met een brede waaier aan spullen moet het onderwijs volop gaan promoten.

“De jeugd, onze toekomst!” Tijdens de kick-off campagne benadrukte schepen Angelique Declercq het belang van opvoeding en onderwijs. “Onderzoek heeft uitgewezen dat kleuters die minder en later naar school gaan, een hogere leerachterstand zullen oplopen.” Met de cijfers als drijfveer ging zowel het stadsbestuur als het LOP rond de tafel gaan zitten, op zoek naar een oplossing.

“Vlaamse kleuters scoren nog steeds goed en hoog in de cijfers, al mogen we niet blind zijn voor de realiteit”, verduidelijkt ze de actie. “Bepaalde groepen doen het minder goed, waarbij kleuters niet in een school zijn ingeschreven of nauwelijks op school verschijnen. Vanuit het LOP, een overkoepelende onderwijsorganisatie, werd in 2020 dan ook het initiatief genomen om een werkgroep samen te stellen. Samen met het stadsbestuur, het CAW, Kind & Gezin en de brugfiguur werd een traject uitgestippeld om zowel kleuters als ouders warm te maken voor de school.”

Billie zag het daglicht en bracht meteen een leuke tas met zich mee. “Billie, samen met zijn Billie-tas, zorgt voor een warme overgang van de huiselijke omgeving naar die van de school”, klinkt het. “Ouders van kinderen die weldra naar de kleuterschool mogen, zullen een kaartje krijgen met daarop de vraag een Billie-tas op te halen. Enkele gadgets, zoals een fruitdoosje of potloodjes moeten de kinderen warm maken voor de schoolbanken, een wie-is-wie boekje moet de ouders dan weer geruststellen. Het onderwijs is en blijft een cruciale partner voor de ontwikkeling van de kinderen maar helaas is het niet voor ieder gezin even evident. Billie zal hen hierin begeleiden om zo het pad te effenen.”

De allereerste Billie-tas werd tijdens de kick-off campagne overhandigd aan de kleine Alexander. Weldra zet hij, samen met Billie, zijn eerste stapjes in De Wonderwijzer.