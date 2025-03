Zonnebloemkinderen hebben eigen fruitbos

De leerlingen en de kleuters van de gemeentelijke basisschool De Zonnebloem trokken grote ogen en waren aangenaam verrast toen ze na de krokusvakantie op school kwamen. Op de groene zone in de Hemelstraat was het fruitbos aangeplant. Dit fruitbos is een prijs die door de school gewonnen werd ter gelegenheid van een provinciale wedstrijd onder scholen. De school maakte van de krokusvakantie gebruik om de beplanting aan te brengen. “Die mooie dag tijdens de vakantie, toen een team vrijwilligers hier met spaden en materiaal aanrukten om met hun groene deskundigheid de beplanting aan te brengen, was een van de mooiste momenten uit mijn professionele loopbaan”, meent directeur Jan De Decker. “Het is een nieuwe fase in de vergroening van onze school. De gemeente kocht het huis (Devriese) en de bijhorende werkplaats aan om de school uit te breiden. We kozen voor een groene zone en daar past dit fruitbos zeker en vast in.” Het aanbrengen van de bomen en de struiken werd deskundig gerealiseerd door enkele vrijwilligers. Het is nu wachten op de eerste oogst, al waren enkele kinderen benieuwd of er al iets te plukken viel. Het bos zal voor een educatieve inbreng zorgen. Natuurlijk zal het fruit ook verwerkt en genuttigd worden. Enkele kinderen meldden zich aan om mee te helpen bij het onderhoud. Anderen gingen in de eerste rij staan bij de proevers van wat binnenkort geoogst wordt. (JM/foto JM)