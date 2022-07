Zonnebloemjaren eindigen met een korte nacht: “Klaar voor het middelbaar”

Met een overnachting op het Ardooise speelplein hebben de ‘laatstejaarsstudenten’ van GBS De Zonnebloem afscheid genomen van hun vertrouwde schoolomgeving en van elkaar. Het werd een gezellige, maar korte nacht. Leden van de ouderraad hadden het feestje mee georganiseerd.

“Straks zwerven ze uit in verschillende richtingen, dankbaar voor de opgedane bagage op de lagere school en met de ambitie om er in het leven wat van te maken. Hun dure eed: ‘Vrienden voor het leven’”, klonk het tijdens een van de voordrachten.

Dora met de vlotte pen

“Aan Dora Bossaert, de Ardooise Junior Journaliste, nationaal finaliste in deze DF wedstrijd en Kinderkrak in de Krant van West-Vlaanderen, vroegen we iets neer te pennen over haar mooie Zonnebloemjaren. Opkomend literair talent Dora scherpte haar pen voor ons en voor u.”

“Als klein Doraatje ging ik in 2013 aarzelend binnen in de grote school De Zonnebloem. Die speelplaats was enorm en ik verdwaalde in al die gangen met leuke diertjes aan de kapstokken. In de drie kleuterjaren leerde ik heel wat bij juf Grote Isabel, bij juf Myriam en bij juf Ann. Ik leerde binnen de lijntjes kleuren, knippen en plakken, prikken en knutselen én na het derde kleuter kon ik al prima mijn naam schrijven. De stap naar het eerste leerjaar was heel spannend. Die speelplaats leek nóg groter en die kinderen van het zesde waren als reuzen. Voor het eerst had ik een meester en die heette Marc.

Van het eerste ging ik naar het tweede bij juf Raïn. Dat waren leuke jaren met boerderijklassen, waar we zelf ons broodje leerden bakken. Ik had op de boerderijklassen helemaal geen heimwee. In het derde leerjaar stond juf Nele voor de klas en in het vierde was dat juf Ann. Toffe jaren ook, alleen kwam er toen corona en voor even veranderde er veel. We konden niet op zeeklassen gaan, volgden online les en moesten allemaal thuisblijven. Maar die coronajaren heb ik goed doorstaan en we haalden in De Zonnebloem de schade in met allerlei leuke activiteiten.

“Aan alle juffen en meesters: een oprechte dankjewel!”

In het vijfde kwam ik in de klas bij juf Goedele en in het zesde leerjaar gaf meester Johan mij les. Samen gingen we op bosklassen naar Durbuy. We sliepen er in glamping tenten en genoten van een ongelooflijk avontuur. Alleen de studeerbundel van de Bosklassen was minder aangenaam. De sfeer in De Zonnebloem is altijd top!

Op vrijdagmiddag mag het zesde een dj-set spelen. Dan klinkt er luide muziek en staat iedereen te shaken. De leerlingenraad van De Zonnebloem zorgt voor extra activiteiten. In de uitleendienst kunnen we springtouwen, kegels, stelten en meer ontlenen om te spelen op de speelplaats. En dit jaar kan iedereen zijn talent tonen tijdens de talentenshow van ‘Zonnebloem Got Talent’!

We sluiten het zesde leerjaar af met een overnachting in ’t Ravotterke en dan zwaaien we af! Nu ben ik klaar voor het middelbaar en kijk ik terug op een heerlijke lagere schooltijd. Ik heb heel wat vriendinnen en vrienden leren kennen waarmee ik het studieavontuur nu verder zet. Ik wil alle juffen, meesters en de directeur hartelijk bedanken om mij zo’n fantastische tijd te bezorgen. Het kleine Doraatje wordt stilaan groot…”

(JM)