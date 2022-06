Zomerschool Wasko Piccolo opent opnieuw in augustus: “Kinderen uit de derde kleuterklas zijn ook welkom”

Zomerschool Wasko Piccolo zal tijdens de laatste twee weken van augustus opnieuw zijn deuren openen. De bedoeling van de zomerschool is om de leerlingen met herhaling klaar te stomen voor het nieuwe schooljaar.

Vorig jaar opende de Wielsbeekse Avondskole Wasko voor het eerst een zomerschool. Tijdens de laatste twee weken van de zomervakantie wil Wasko de kinderen een goede overgang bieden van vakantie met weinig structuur en soms weinig opvolging naar een natuurlijk leerproces. “We willen de basiskennis van Nederlands, Frans en wiskunde versterken. Met de komst van enkele Oekraïense kinderen, willen we onze focus vooral op taal leggen”, zegt coördinator Noa Debackere. Zij geeft les in het zesde leerjaar en werd begin dit jaar verkozen tot Krak van de gemeente door haar inzet voor de zomerschool.

Vorig jaar ontving Wasko Piccolo 49 kinderen. Dat aantal wil de school opnieuw bereiken. Zonder reclame te maken zijn er nu al 26 kinderen ingeschreven, vooral uit de buurgemeenten. “We ontvangen kinderen uit de lagere school of kinderen die naar het eerste middelbaar gaan. Vanaf dit jaar verwelkomen we ook kinderen die van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar trekken. We hopen daar toch ook een zevental kinderen te ontvangen.” Aan de leerkrachten en ouders vraagt Wasko een formulier in te vullen waarop staat welke herhaling voor de kinderen nodig is. “Dit betekent dus dat we ons zeker niet alleen richten op kinderen met een leerachterstand. Het kan evengoed gaan om kinderen waarvoor herhaling belangrijk kan zijn of die het goed gevoel willen terugvinden bij het leren.”

Herhalingsoefeningen

In kleine groepjes zullen de kinderen in de voormiddag herhalingsoefeningen maken, begeleid door leerkrachten en assistenten. In de namiddag is er een verrijkende activiteit gepland. “Dat kan gaan van een bedrijfsbezoek in de buurt tot een theaterles. We willen Wasko Piccolo speels, lokaal en laagdrempelig houden”, zegt Noa. Ter ondersteuning van de leerkrachten komen pedagogen Brecht Vanhaecke en Nathalie Van Royen opnieuw in beeld. Zij zijn, samen met Jan De Potter, de oprichters van Wasko en zetelen nog in de raad van bestuur. De laatste jaren deden ze het wat kalmer aan, maar nu nemen ze weer een actievere rol op. “De leuze van Wasko is levenslang leren en daar staan wij nog altijd achter. Daarom zullen we bij de voorbereidingen en de zomerschool zelf een adviserende en administratieve rol uitoefenen”, vertellen ze. (NV)

Wasko Piccolo is gratis en loopt van 16 27 augustus in de gebouwen van de Vrije Basisschool Springeling.