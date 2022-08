Zomerschool stoomt kinderen klaar voor nieuw schooljaar

Voor het derde jaar op rij organiseert de stad Poperinge een zomerschool waar kinderen uit de verschillende Poperingse scholen welkom zijn. Ze krijgen er extra ondersteuning en begeleiding zodat ze helemaal klaar zijn om op 1 september weer van start te gaan in hun eigen klas.

Zowat 30 leerlingen uit het gewoon en buitengewoon lager onderwijs, krijgen op de Vroonhofsite twee weken lang wat extra uitdaging op gebied van taal en wiskunde, maar er is ook tijd voor sport en spel.

“Als gevolg van de coronacrisis en de opgelopen leerachterstand werden zomerscholen voor het eerst georganiseerd in de zomer van 2020. Toen sprong de stad Poperinge ook meteen op de kar. Zomerscholen worden overal in Vlaanderen georganiseerd”, weet schepen voor Onderwijs Loes Vandromme (CD&V). “Al is Poperinge wel één van de weinige landelijke gemeenten die initiatief nam.”

Geruster gevoel

“Toch blijken ook in onze stad heel wat kinderen baat te hebben bij wat extra herhaling en individuele begeleiding, zodat ze met een geruster gevoel en de belangrijkste kennis nog fris in het geheugen het nieuwe schooljaar kunnen starten”, gaat Nele Theunynck, verantwoordelijke voor het Huis van het Kind verder. “De Vlaamse overheid voorziet extra middelen om zomerscholen te organiseren. Alle Poperingse scholen kregen de kans om leerlingen aan te melden”, vertelt Loes Vandromme. “Maar het aanbod is vrijblijvend. De ouders beslissen uiteindelijk zelf of ze hun kind inschrijven. De school brieft ons over de belangrijkste werkpunten en daar gaan onze begeleiders mee aan de slag om een leertraject op maat uit te werken. Omdat het niveau van de leerlingen zo verschillend is, betekent dit dat we heel individueel werken.”

Schepen Vandromme ging ook zelf meehelpen in de zomerschool, maar de werking draait voornamelijk op leerkrachten, studenten die een lerarenopleiding volgen en animatoren. “Elke voormiddag staan reken- en taallessen op het programma, in de namiddag is er tijd voor sport en spel.”