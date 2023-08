Zomerklassen in vijf Brugse scholen voor aanpak specifieke (taal)noden: Een nuttige opwarming voor het nieuwe schooljaar

Sinds deze week zitten tientallen leerlingen in vier Brugse basisscholen en een secundaire middenschool alweer in de klas. Ze offeren een deel van hun vakantie op om zich in de zomerschool voor te bereiden op het nieuwe schooljaar. Omdat ze wat trager op gang komen, of omdat ze een taalbad goed kunnen gebruiken.

In de basisschool van de Frères, De Springplank en De Stempel is de organisatie van zomerklassen al enkele jaren een traditie.

“Het oorspronkelijke doel van het opzetten van een zomerschool was kinderen die in de coronaperiode achterop raakten, te laten bijbenen”, vertelt Inge Versavel, directeur van de Frères. “Ondertussen is dit initiële opzet wat voorbijgestreefd en nodigen we voor de zomerschool leerlingen uit die nood hebben aan oefening of ondersteuning voor een bepaald leerstofonderdeel. Ook kinderen die wat trager op gang komen, zijn welkom en bieden we een soort opwarmfase aan. In kleine groepjes komen deze kinderen vaak gemakkelijker tot leren.”

In alle scholen worden sowieso leerlingen uitgenodigd die een bijkomend taalbad goed kunnen gebruiken.

“In onze zomerklassen zitten ruim zeventig kinderen, van wie het merendeel anderstalige leerlingen. Voor deze jongens en meisjes is de zomerschool de ideale manier om goed voorbereid aan een nieuw schooljaar te beginnen”, aldus Cindy Cottenjé, directeur van basisschool De Stempel.

In de basisschool van het Sint-Andreasinstituut worden dit jaar voor het eerst zomerklassen georganiseerd.

“Aanvankelijk reageerden we door de verhuisperikelen niet op de oproep vanuit het departmenent”, zegt directeur Martine Fontaine. “De zorgcoördinatoren vonden de organisatie van zomerklassen echter een ideale opportuniteit voor kinderen met specifieke taalnoden. Uiteindelijk zijn we toch op de kar gesprongen, en daarvan hebben we zeker geen spijt. De ouders reageerden heel positief en ik durf te stellen dat we voor de leerlingen een schitterend programma hebben uitgewerkt. Gedurende tien dagen zijn ze welkom op school. We werken met drie leeftijdsgroepen – kleuters, eerste graad en tweede graad – waarin tien kinderen door één leerkracht en een begeleider omkaderd worden.”

Ook sport en spel

De rode draad doorheen de werking van alle zomerscholen is de koppeling van het nuttige aan het aangename. Meestal staan de schoolse activiteiten in de voormiddag ingeroosterd, terwijl er ‘s namiddags vooral sport, spel en ontspanning op het programma staan. (PDC)