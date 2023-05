Zoektocht naar instrumenten voor schoolband Dominiek Savio is een succes: “Zelfs dEUS droeg een steentje bij”

Een oproep voor tweedehandsinstrumenten voor de nieuwe schoolband van Dominiek Savio heeft een erg mooi resultaat opgeleverd. Muzikanten in spe Owen (16), Tibault (16), Kjarno (17) en Arnout (17) hadden twee maanden geleden louter een keyboard en oude drum, maar voortaan heeft het viertal keuze te over. Liefst zes tweedehands gitaren, drie versterkers, een pedaal en vijf statieven werden geschonken aan de school.

Het viertal wist vaak niet wat aan te vangen tijdens de pauzes bij Talentier, zoals de school voor personen met een beperking in Gits heet, tot Owen Van Remoortele op het idee kwam een rockband op te richten. Hun gebrek aan ervaring maakten ze goed door hun enthousiasme en met de steun van de begeleiders kregen ze een repetitieruimte en twee oude instrumenten ter beschikking. Toen bleek dat de jongens hun muziek ernstig namen, besloot Talentier een oproep te lanceren voor meer tweedehandsinstrumenten. Eerst intern, daarna ook via sociale media. En die oproep miste z’n effect niet. “De reacties hebben al onze verwachtingen overtroffen”, zegt begeleider Tom Supeene.

Talent kans geven

In de repetitieruimte van Talentier staan behalve de oude drum en het keyboard nu ook twee basgitaren, twee elektrische gitaren, twee akoestische gitaren, drie versterkers, een pedaal, drie gitaarstatieven en twee microfoonstatieven. “Overweldigend”, vinden de vier vrienden. “We hadden gehoopt dat het wat zou opleveren, maar van zes gitaren hadden we niet durven dromen.” Dat de oproep zo wijd verspreid werd, blijkt uit het feit dat Talentier zelfs een kleine versterker en een paar gitaar- en microfoonstatieven kreeg die ooit bij dEUS op het podium stonden. Daar zit Roeselarenaar Stijn Desmet voor iets tussen. Hij werkt als roadie bij enkele bekende Belgische bands en heeft veel contacten in het wereldje. Toen hij de oproep van de school zag passeren, zette hij er zijn schouders mee onder. “Behalve van bij dEUS komt er normaal gezien ook nog wat materiaal van Fleddy Melculy naar Gits”, weet Stijn. “Ik heb wat mensen aangesproken en overal werd de oproep erg enthousiast onthaald. Daar ben ik dankbaar voor, want per slot van rekening geven we hiermee jonge mensen de kans om aan de slag te gaan met muziek. En wie weet worden er dankzij deze steun mettertijd grote talenten ontdekt. Om dat talent een kans te geven, moet je uiteraard eerst instrumenten hebben.”

Nog geen naam

In de pauzes op school jammen de vier jongeren voortaan nagenoeg elke dag samen, terwijl ze met wat begeleiding volop proberen de basis van hun instrument onder de knie te krijgen. Arnout De Reu (17) lijkt in elk geval aanleg te hebben voor de drums. Kjarno Nuytten (17) neemt de bas voor z’n rekening, Tibault De Mazière (16) zit aan het keyboard en Owen Van Remoortere (16) is de zanger van de groep. Over de naam van de band wordt nog steeds nagedacht. “We hebben een Word-documentje opgemaakt met suggesties die we van onze medeleerlingen kregen”, legt Owen uit. “Nu staan daar zo’n dertien namen in, maar welke naam we uiteindelijk gaan kiezen weten we nog niet.”

Bij Talentier is men in elk geval dankbaar voor de vele steun. “Nu al zien we dat ook andere leerlingen, waaronder enkele van onze internen, interesse tonen om met muziek aan de slag te gaan”, gaat Tom verder. “Dit is uitgegroeid tot een project dat heel breed gedragen wordt en daar mogen onze vier muzikanten best trots op zijn. Tegelijk is dit uiteraard ook een dankbare investering voor de muzikale toekomst van de school, want deze instrumenten zullen later ook door andere generaties gebruikt kunnen worden.”