Zo ziet de nieuwe academie in Veurne er straks uit

De Stedelijke Academie voor Podiumkunsten StAPwest krijgt haar nieuwe hoofdkwartier in de plint van de Suikertoren. Vanaf het schooljaar 2024-2025 zullen de opleidingen muziek, dans en woordkunst in de nieuwe stek aan het Suikerplein worden gegeven.

De huidige gebouwen van de academie aan de Noordstraat voldoen niet meer aan de huidige vereisten en dus drong een verhuis zich op. De nieuwe locatie in het Suikerpark wordt voor stad Veurne een absolute parel dankzij het ontwerp en de uitwerking van Maatschap Suikerbeat, dat bestaat uit aannemer Alheembouw en architecten Architectenatelier Vyvey&Partners en A2D met studiebureaus Eva-International (akoestiek), Ingenium (technieken) en Establis (stabiliteit).

Toegankelijk ontwerp

Dit winnende team heeft aan alles gedacht: de impact op de omgeving, het idee van het Suikerplein, de relatie tot de waterpartij en het potentieel van de gevel van de concertzaal als billboard voor banners en schermen. De foyer en het atrium worden gezien als een verlengde van het Suikerplein. De rode gloed van theaterzaal schijnt door naar buiten en kan ook ’s nachts een identiteit geven aan het plein en aan de academie.

De inkomhal wordt helemaal in helling gelegd, wat een vloeiende overgang creëert van het plein, over de inkom, tot aan het atrium. De theaterzaal, die op het plein en de inkomhal lijkt te staan, geeft de indruk dat men via de architectuur naar binnen wordt gezogen en zorgt voor een vergrotend effect. Dat maakt het onthaal zeer uitnodigend en toegankelijk.

De akoestiek

De leidraad in dit ontwerp is de akoestiek. De klassen worden gescheiden door geknikte wanden die het geluid verspreiden. Wanden worden ontdubbeld voor akoestische buffering en doen ook dienst als ruimte voor technieken en ventilatie. Bergingen worden ingezet als akoestische buffer tussen de klassen. Het atrium krijgt een akoestisch absorberend en diffuserend plafond. De woordklas op de derde verdieping kan geopend worden naar het belvedère met mobiele panelen tussen beiden, wat flexibel en meervoudig ruimtegebruik toelaat.

Zo zal de nieuwe onthaalruimte er straks uitzien. (gf)

Blikvanger is de schelpvormige theaterzaal, die is opgevat als een box-in-box-systeem, zorgt voor een optimale akoestiek. De vorm van de regiekamer diffuseert het geluid, en een ontdubbelde plafondconstructie met schuine panelen optimaliseert de akoestiek. De trussen voor techniek en belichting worden geïntegreerd in de voorziene holtes in de plafondconstructie. De theaterzaal is zo ontworpen dat een verbreding van de inkomhal kon gerealiseerd worden. Dit maakt een tweede ingang van de inkomhal tot de theaterzaal mogelijk.

We willen een project ontwerpen waar de gebruikers en de omgeving blij en beter van worden

Het aangename binnenklimaat wordt gecontroleerd door klimatisatie van vloerverwarming en –koeling. De look en feel is speels, dynamisch en wordt over de hele lijn van het ontwerp doorgetrokken. Het verlaagde plafond in het atrium laat natuurlijk licht vrij binnenstromen. De gekleurde verdiepte driehoekige daglichtopeningen dragen bij tot de akoestiek in het atrium en hebben geïntegreerde indirecte verlichting, die voor bijkomend licht zorgt. De overzichtelijkheid van de ruimtes wordt gegenereerd door middel van een kleurencode (rood-groen) en inzet van welgekozen lichtelementen.

Verluchtingssysteem

Het gebouwbeheersysteem stuurt de HVAC-installatie, en is verbonden met de centrale PRIVA. De volledige koelcapaciteit kan op de concertzaal geconcentreerd worden. Het luchtdebiet kan gewijzigd worden bij lokalen met grote bezettingswijzigingen. In de theaterzaal en het atrium wordt een directe CO2-meting voorzien. In het ontwerp worden weloverwogen circulaire en onderhoudsvriendelijke materialen toegepast.

Jonas Bel, schepen van cultuur: “Er komen zo’n 20 leslokalen en één balletzaal”, verduidelijkt schepen van Cultuur Jonas Bel (Veurne Plus). “In de theaterzaal zal er ruimte zijn voor zo’n 120 toeschouwers. Voor de realisatie van het nieuwe StAPwest heeft Stad Veurne 1,8 miljoen euro binnen het budget 2020-2025 uitgetrokken. Bij StAPwest zitten zo’n 700 leerlingen en zijn er 35 leerkrachten actief.”

Meerwaarde voor de stad

“Dit kloppende hart zal mee het ritme bepalen binnen het Suikerpark”, stelt schepen van Openbaar Domein Anne Dequidt (CD&V). “Het nieuwe StAPwest brengt dit nieuwe stadsdeel tot leven en is een absolute meerwaarde voor onze stad.”

“We willen een project ontwerpen waar de gebruikers en de omgeving blij en beter van worden”, klinkt het verder bij Maatschap Suikerbeat. “Het wordt een innoverend en inspirerend concept dat aanzet tot creativiteit en positiviteit. Door drempelverlagend te werken willen we de relatie tussen de academie en de buitenruimte versterken.” (MVO)