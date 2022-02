Zo groen kan een school zijn: provincie wil meer speel- en leerplekken in de natuur

Les volgen in een moestuin, klimmen in bomen tijdens de speeltijd en ontspannen tussen het groen. Met het inspiratieboek ‘Natuur op school’ vol kant-en-klare voorbeelden wil de Provincie West-Vlaanderen scholen stimuleren om zelf ook een multifunctioneel stukje natuur te realiseren op hun domein. Deze vijf scholen geven alvast het goede voorbeeld.

Het inspiratieboek Natuur op Schoolis een verwezenlijking van de Provincie West-Vlaanderen. Samen met hun partners werden 23 groene projecten van 26 scholen in kaart gebracht om vergroening van onderwijsinfrastructuur te stimuleren.

Meer info? Het boek bestellen? Dat kan hier. Elke school kan trouwens een gratis exemplaar aanvragen.

Buurtschool V-TEX in Kortrijk

Ravotten op gedeelde weide

Tijdens de speeltijd wordt een weide, in de schaduw van de oude textielfabriek Vetex op 100 meter van de Kortrijkse buurtschool, ingepalmd door klimmende en spelende kinderen. Op andere momenten is de site openbaar domein. De basisschool beschikt door zijn locatie tussen rijhuizen zelf over geen buitenruimte waar leerlingen hun energie kwijt kunnen en lost dit probleem zo op.

Veldschool in Dentergem

© Bas Bogaerts

Inventieve inrichting

Ruimte om kampen te bouwen, een fruitboomgaard, modderkeukens, moestuinen… In de Dentergemse basisschool zette oud-directeur Johan Vanackere de afgelopen jaren sterk in op de ontwikkeling van de leerlingen door de buitenomgeving in te richten volgens de noden van de kinderen én het beschikbare recuperatiemateriaal. Onder het oog van de nieuwe directie kwam er zelfs nog een buitenklas bij.

MPI en SBSO Sterrebos in Rumbeke

© Bas Bogaerts

Groene plekjes voor welzijn en studie

De diverse buitenhoekjes zijn zowel in de Rumbeekse basis- als de secundaire school talrijk aanwezig. Scholieren leren bakken in de leemoven, bestuderen biodiversiteit aan de poel en leven zich uit in speelbosjes. De groene campus heeft een hart voor de natuur, dat is duidelijk. Met bessenstruiken, houtkanten en een natuurlijke infiltratiekom dragen ze tevens hun steentje bij in functie van de klimaatadaptatie.

Leefschool De Vlieger in Oostende

© Bas Bogaerts

Pionier in ontharding

De Oostendse Leefschool bevindt zich pal in het centrum tussen vier historische gevels in. De stenen speelplaats werd acht jaar geleden omgetoverd tot een ravotparadijs vol reliëf, natuurlijke hoekjes en kantjes… met een rijke variatie aan speelplezier als resultaat. De beplante zones worden afgeschermd en temperen de hitte op warme dagen.

Athena in Heule

© Bas Bogaerts

Waar de natuur z’n gang mag gaan

De secundaire school Athena campus Heule in Kortrijk transformeerde hun braakliggend terrein naast de school in een Vikingbos. De wilde groenoase zorgt voor een stevige boost voor de biodiversiteit én het speelplezier van de leerlingen. De natuurlijk ingerichte buitenklas doet dienst als leerplek, stilteplek én openluchtatelier.