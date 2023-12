Zilvermeeuw toont warm hart voor kinderen

De leerlingen en het hele team van basisschool Zilvermeeuw hebben zich met de actie hot chocolate & hotdogs een week lang ingezet voor het lokale initiatief Kansen voor kinderen Blankenberge. “Daarmee sloten we mooi aan bij het thema van De Warmste Week. Dit schooljaar alleen al zorgde de organisatie ervoor dat zeven kinderen ondersteund werden met logopedie, en werd er ook voor tien kinderen tussengekomen bij de betaling van schoolmaaltijden. Die inspanningen werden verdeeld over zeven schoolvestigingen in Blankenberge”, zegt zorgcoördinator Wenny Gurdebeke.

Mooi bedrag

Met de verkoop van warme chocolademelk tijdens de speeltijden werd al een eerste mooi bedrag opgehaald, op vrijdag werd de actieweek feestelijk afgesloten met de verkoop van hotdogs. Dat resulteerde in een cheque van 732 euro die overhandigd werd aan Kansen voor kinderen Blankenberge, een initiatief gericht op een zorgeloze opvoeding voor kinderen ongeacht hun achtergrond. “Zo willen we een verschil maken in het leven van kinderen die dit het hardst nodig hebben”, besluit directeur Birgit Laporte. (WK)