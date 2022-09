Zilveren medaille voor gameopleiding van Howest

De bacheloropleiding Digital Arts and Entertainment (DAE) van Howest heeft opnieuw een podiumplek behaald in de categorie ‘Best Game Design & Development School’ van de internationaal gerenommeerde competitie The Rookies. Na overwinningen in 2017, 2018 en 2021 bevestigt de zilveren medaille eens te meer de unieke kwaliteit van de Kortrijkse gameopleiding. De opeenvolgende topnoteringen vertalen zich ook in een toenemende instroom van internationale studenten. Dit jaar komt zelfs een kleine helft van de eerstejaars uit het buitenland.

De tweede plaats vormt net als de voorbije edities een prachtig visitekaartje voor de opleiding DAE van Howest. Dat The Rookies een competitie met internationale uitstraling is, ligt ook mee aan de basis van de sterke groei van het aantal internationale inschrijvingen. “Dit jaar groeien we door van 1350 naar 1500 studenten. Een kwart van de DAE-studenten is ondertussen internationaal, in het eerste jaar komt zelfs bijna één student op twee uit het buitenland”, aldus opleidingsmanager Rik Leenknegt.

Ongeëvenaard track record

Winnaar van deze editie werd Think Tank Training Centre uit Canada, maar over de laatste vijf jaar genomen kan Howest met voorsprong de beste gemiddelde ranking voorleggen. Rik Leenknegt: “Dat de industrie ons keer op keer bij de koplopers plaatst, bewijst dat we hier in Kortrijk non-stop de vinger aan de pols houden. Van alle scholen uit de top 20 biedt Howest bovendien met voorsprong de grootste value for money. Onze gameopleiding behoort dus niet alleen kwalitatief tot de absolute internationale top, ze is ook veel betaalbaarder dan onze tegenhangers in het buitenland. Wat deze verkiezing extra waardevol maakt, is dat de vakjury bestaat uit experts uit de game-industrie. Zij bevestigen dat de portfolio’s van onze studenten beantwoorden aan de noden van het werkveld en ‘industry-ready’ zijn. Als praktijkgerichte bacheloropleiding kan je niet beter wensen.”

Wapen in de war for talent

De ranking van The Rookies wordt opgemaakt door professionals uit de sector op basis van de onafhankelijke beoordeling van de ingediende studentenportfolio’s. Die laatste bewijzen dat Howest elk jaar talenten aflevert die klaar zijn om mee de toekomst van de game-industrie te bepalen. “Uiteraard krijgen onze alumni kansen om in het buitenland aan de slag te gaan, maar we willen bedrijven evengoed de kans bieden om talent in de eigen regio te houden. Dat doen we onder meer met het Unwrap-festival dat we vanuit het Kortrijkse Eco Systeem (met Stad Kortrijk, Howest, DAE Studios, Hangar K en Wilde Westen) op 13 en 14 oktober voor de tweede keer organiseren. Onder de baseline ‘The future of entertainment’ combineren we er een conferentie met een ‘career fair’ en optredens. Het wordt een internationaal showcasemoment bij uitstek van wat we in de regio te bieden hebben”, aldus Rik Leenknegt.

Kortrijk als place to be voor gaming

De stad Kortrijk heeft grote ambities om een gamegebaseerd ecosysteem uit te bouwen dat de rol van de Guldensporenstad – en Howest in het bijzonder – in het afleveren van talent tot ver buiten de stads- en landsgrenzen in de verf zet. “Dat talent is er echt wel”, vertelt Rik Leenknegt. “Met DAE Studios heeft Howest bijvoorbeeld een eigen incubator waar al tal van veelbelovende start-ups ontstonden. Zo zagen drie van de vier genomineerden in de categorie ‘Most promising start-up’ van de Belgian Game Awards 2021 er het levenslicht. Dergelijke erkenningen helpen de ondernemende spirit van onze regio mee naar buiten brengen.”

Proef de DAE-vibe op de Study Night

Op donderdagavond 29 september gaat Study Night door op de DAE-campus The Level. Vanaf 18 uur komen meer dan 300 studenten uit het eerste, tweede en derde jaar er samen werken aan opdrachten. Met dit evenement wil de opleiding vanaf het begin van het academiejaar een communitygevoel creëren waarbij studenten ook buiten de lessen van elkaar kunnen bijleren. (EC)