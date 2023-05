Zij zaten in 1984 in het zesde leerjaar

De leerlingen uit de Deerlijkse jongensschool die in 1984 hun lagere school beëindigden kwamen bijeen. Nu stoere mannen om te vertellen over lang vervlogen tijden. Op de foto zien we vooraan: Steven Peirs, Steven Laevens, Vincent Himpe, Karel Devlaminck, Pedro Vanhaverbeke, Mike Vervaeke, Wim Bossuyt en Yves Vanwijnsberghe. In het midden: Heiki Declercq, Benoit Coppens, Tom Mauroo, Steve Demeurie, Curd Mestdagh, Mario Van Der Heyden, Carlo Rogiers, Jurgen Bastiaen, Kristof Derie, Bart Benoit, Filip Meersseman, Lieven Demuynck, meester Geert Bulckaen, Giovanni Lippens, Claude Vermoere, Christophe Vandenberghe, Wouter Deseyn, Dirk Desimpel en Kristof Ravelingien. Achteraan: Francis Lams, Pascal Vanwijnsberghe, Chris Villers, Stephan Eylenbosch en Jo De Brauwer. (MVD/foto MVD)