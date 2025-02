Zeven zesdejaars Sint-Paulus naar Auschwitz en Birkenau: “Een onvergetelijke les”

Zeven zesdejaars van de Sint-Paulusschool campus Sint-Vincentius vlogen naar Polen om er de concentratiekampen Auschwitz en Birkenau te bezoeken. Dit initiatief, georganiseerd door het War Heritage Institute (WHI) en Defensie, was meer dan een uitstapje. “Met oorlog en polarisering in het nieuws kreeg deze ervaring een extra laagje urgentie”, stelt geschiedenisleerkracht Emilia Selis (25). “Wat begon als een schoolproject groeide uit tot een onvergetelijke les”, zegt initiatiefnemer Elise (17).

Initiatief

Het idee kwam van Elise Vanmaercke uit 6HW, een zesdejaars met een missie. Haar motivatiebrief kreeg groen licht van de organisatie WHI in oktober 2024. “Voor de andere zes beschikbare plekken vroegen we aan de geïnteresseerde leerlingen motivatievideo’s”, licht leerkracht Selis toe. “We kregen dertig inzendingen”, vult directeur Frederik Glorieux aan. “Maar omdat de inzendingen stuk voor stuk heel overtuigend waren, hebben we geloot. Dat leek ons een fair systeem.”

Volgens geschiedenisleerkracht Emilia Selis, die de groep begeleidde, zijn herinneringsreizen cruciaal. “Discriminatie en uitsluiting zoals in WOII komen vandaag nog steeds voor”, stelt ze. “Aan de concentratiekampen voelen leerlingen de geschiedenis en beseffen ze hoe gevaarlijk extreem nationalisme is. In Auschwitz werd iedereen heel stil. En dat gebeurt niet vaak bij zesdejaars.”

Levensles

De leerlingen vlogen met een Airbus T-064. Eén leerling mocht tijdens de vlucht zelfs in de cockpit kijken. In totaal gingen een 100-tal scholieren mee, van Vlaamse en Waalse scholen. Per school was er plaats voor zeven leerlingen en één begeleidende leerkracht. Ze kregen ook persoonlijke verhalen te horen, zoals van Simon, die de concentratiekampen overleefde.

De conclusie van de leerlingen is dat Auschwitz een levensles was. Ze hebben er een stukje geschiedenis gevoeld. Hun boodschap? “Dit mag nooit vergeten worden!”