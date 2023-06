Zeven studenten Vives Hogeschool in Kortrijk helpen Meense jongeren spelenderwijs aan antwoord op levensvragen

Heel wat Meense organisaties krijgen dezelfde vragen van jongeren. Hoe kun je die makkelijk bundelen en beantwoorden? Zeven studenten aan de Vives Hogeschool in Kortrijk gingen ermee aan de slag. Het resultaat is ‘ De Meense Weg’ een interactief spel waarbij jongeren spreken over wat er bij hen speelt.

Waar worstelt de Meense jongere zoal mee? Geloof, seksualiteit, drugs, zo bleek uit een enquête bij 150 jongeren tussen 12 en 25 jaar – waarvan 120 uit Menen zelf. De vragen werden gesteld door Alex Debruyne, Bo Clabau, Deborah Anneessens, Hanne Decapmaker, Jennifer Loosvelt, Kimberley Devriese en Amber Delecourt, zeven studenten Sociaal-Agogisch Werk aan de Vives Hogeschool in Kortrijk.

Niet zomaar, maar in opdracht van de stad Menen, het Sociaal Huis en CAW Menen. Heel wat organisaties krijgen namelijk steevast dezelfde vragen van jongeren. Daarom riepen ze de hulp in van de studenten om die op een creatieve manier te laten beantwoorden. Het resultaat is ‘De Meense Weg’. “Een interactief bordspel dat zowel individueel als in groep kan gespeeld worden”, zegt Jennifer.

Verschillende thema’s

Dat gebeurt aan de hand van verschillende thema’s: drugs en verdovende middelen, mentaal welbevinden, seksualiteit en seksuele geaardheid, werk en studentenjobs, wonen, politie en rechten, administratie en financiën, onderwijs, geloof, rijbewijs en nog een actueel thema dat zelf gekozen kan worden. “Sommige vragen veranderen namelijk in de tijd, door wat bijvoorbeeld heerst op sociale media. Zo blijft het een duurzaam spel.”

Aan de thema’s zijn kaarten voorzien die er moeten voor zorgen dat de vragen die jongeren hebben beantwoord worden. Bij sommige kaarten moet een mening gegeven worden over een situatie. Daarnaast zijn er vragen met stellingen. Ook doe-vragen maken onderdeel uit van het spel. “We willen spelers zo aanmoedigen om met elkaar in dialoog te gaan.”

Enkel voor Meense jongeren

Het spel is specifiek gericht op organisaties uit Menen die met jongeren van 12 tot 25 jaar werken, maar ook leerkrachten kunnen er gebruik van maken. “De thema’s kunnen gekozen worden aan de hand van de lesinhoud of de vragen die circuleren – het is eigenlijk aanpasbaar aan de jongeren”, zegt Jennifer. “Het is wel enkel voor de Meense jongeren aangezien er organisaties uit Menen werden in verwerkt, maar voor andere gemeenten zou er wel een variant kunnen gemaakt worden.”

Als je als organisatie interesse hebt in het spel kan je terecht bij het Sociaal Huis in Menen. (JDW)