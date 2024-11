Zeven leerlingen nemen deel aan Tiener Techniekacademie

Tijdens de Tiener Techniekacademie voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar, bouwden zeven uitvinders een LEGO-robot die ze zelf leerden programmeren. Als blijk van waardering voor hun inspanningen, kregen ze een diploma.

De gemeente Ledegem en hogeschool Vives sloegen de voorbije periode opnieuw de handen in elkaar met verschillende partners voor de organisatie van de Tiener Techniekacademie. Via de Techniekacademie, een erkende Vlaamse STEM-academie, krijgen kinderen en jongeren de mogelijkheid om creatief bezig te zin en te experimenteren met gereedschap en materiaal. Via verschillende STEM-workshops ontdekken ze de mogelijkheden binnen domeinen zoals elektriciteit, mechanica of robotica. “STEM is een afkorting voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. De techniekacademie biedt workshops aan in zo’n 100 gemeenten in West- en Oost-Vlaanderen”, aldus deskundige jeugd Suzanne Demeersseman.

LEGO-robot

Tijdens de Tiener Techniekacademie in Ledegem, voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar, bouwden de kinderen een LEGO-robot die ze zelf leerden programmeren. Daarnaast werkten ze ook rond elektriciteit. De kinderen konden eerst kennismaken met de basisprincipes van elektriciteit en elektrische schakelingen. Nadien mochten ze zelf hun eigen unieke tafellamp ontwerpen en creëren. De jonge ontdekkers maakten alles zelf en werden hierin bijgestaan door twee techniekcoaches. Tot slot gingen de kinderen ook op bedrijfsbezoek en namen ze een kijkje achter de schermen bij de firma Dicofoods.

Junior-editie

Aan deze editie van de Tiener Techniekacademie namen zeven kinderen deel, vijf uit het vijfde leerjaar en twee uit het zesde leerjaar. In het voorjaar organiseert de gemeente Ledegem opnieuw een Junior Techniekacademie. Tijdens die workshops worden kinderen uit het derde en vierde leerjaar ondergedompeld in de wondere wereld van techniek. Inschrijven voor de Junior Techniekacademie kan vanaf maandag 25 november en dit via www.techniekacademie-ledegem.be/junior/inschrijving. (BF)

Meer info: www.techniekacademie-ledegem.be.