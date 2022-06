Zesdejaars SJI Tielt maken podcast over beter slapen, omgaan met piekeren en smartphonegebruik

Enkele zesdejaars uit het Sint-Jozefinstituut van Tielt onderzochten het slaappatroon en het smartphonegebruik van 12- tot 20-jarigen.

Ze werden hierbij gecoacht door leerkracht en psycholoog Marjolein Devriendt. Zij is passioneel bezig met preventieve gezondheidszorg en ontwikkelde talrijke vormingen voor kinderen, jongeren en volwassenen, met als centrale thema leren zorgen voor jezelf. Na een brainstormsessie maakten ze een podcast voor jongeren getiteld Happy Hour.

Slaaphygiëne

“Er namen 254 jongeren deel aan ons onderzoek”, vertelt Tommy Vankeirsbulck. “Uit de resultaten blijkt dat er een grote nood is om op een gezonde manier te leren omgaan met de smartphone. Vanuit bestaand wetenschappelijk onderzoek weten we dat piekeren onder andere samenhangt met slecht slapen. Als je goed en diep slaapt, dan daalt het stresshormoon, wat je lichaam en dus ook je geest rustiger maakt. Een stressvol leven verhoogt je cortisolspiegel, en als je daarbij ook nog eens slecht of te weinig slaapt, heb je meer kans op prikkelbaarheid, irritatie en onrust. Een goede slaap zorgt voor een betere concentratie- en informatieverwerking. Bovendien kun je sneller problemen oplossen en heb je meer kans op positieve gevoelens.”

In de podcast Happy Hour geven de zesdejaars talrijke tips om een betere slaaphygiëne en -kwaliteit op te bouwen. “Het verband tussen het smartphonegebruik en slaap werd onder de loep genomen”, zegt Amalia Verbeke. “Geluksinterviews met de jongeren, zelfgemaakte reclameblokken, een photobooth, alsook een interview met Pascale Sibiet, coördinator gezondheidsbeleid van Stad Oostende, komen aan bod. De podcast is gemaakt voor jongeren, door jongeren. Hierbij doen we graag ook een oproep aan ouders met tieners of studenten in huis. Het is zeker en vast de moeite om als ouder zelf ook eens te luisteren.”

Enkele tips

“De tips kunnen van pas komen en hebben een gunstige invloed op je persoonlijkheid. Zo slaap je best niet te veel bij in het weekend. Dat werkt niet en ontregelt je biologische klok. Slaap dus maximaal één of twee uur extra. En als je ’s morgens wakker wordt, sta dan onmiddellijk op en laat wat licht in de kamer zodat je rustig kunt ontwaken. Ook al ben je nog moe, liggen draaien en keren heeft geen zin. Alcohol doet je misschien snel inslapen, maar vermindert je diepe slaap, net zoals klassieke slaapmedicatie. Eet niet te laat ’s avonds. Ook cafeïne en roken kunnen je slaappatroon verstoren. En wist je dat je lichaam beter slaapt als het kan afkoelen? Het is dus beter om niet te intensief te sporten of een sauna te nemen net voor je gaat slapen.” (TV)

Wie de podcast wil beluisteren, kan dat via de link https://youtu.be/cP0_9UbYv_I.