Zesdejaars Sint-Paulusschool op tiendaagse bosklassen in Hamoir

Met veel enthousiasme en enkele traantjes werd het zesde leerjaar van de Sint-Paulusschool deze ochtend uitgewuifd door hun ouders en burgemeester Ruth Vandenberghe. Een 50-tal leerlingen vertrekken op tiendaagse bosklassen naar Filot, een deelgemeente van Hamoir. Belleman Stephan Vandemaele – die al 46 jaar vrijwilligerswerk in de Sint-Paulusschool doet – luidde het vertrek in en vergezelt de groep als één van de zeven begeleiders.

“Het kan niet anders dan een succes worden. De leerlingen verblijven in een heel mooi kasteel, er staan leuke activiteiten gepland en het is lekker eten. Ik wens ze heel veel plezier”, speecht burgemeester Vandenberghe. De leerlingen nemen hun intrek in Château d’Insegotte, een prachtige verblijfplaats van 8 hectare, omgeven door bossen en velden.

Traditie

“Het is hier al 46 jaren de traditie dat de zesdejaars tien dagen op bosklassen gaan. De leerlingen vinden het vertrek altijd spannend, voor sommigen is het ook de eerste keer dat ze zo lang weg zijn van thuis. Juf Debo, juf Tine en meester Jan – die sinds vorig jaar op pensioen is – begeleiden de klassen. Ze vinden het uiteraard ook leuk, maar ze keren meestal vermoeid terug”, lacht directeur Veerle Naert.

Bosklassen staan in teken van edutainment. In de voormiddag hebben ze les, maar dat is meestal buiten en gelinkt aan de omliggende natuur. Zo berekenen ze bijvoorbeeld de omtrek en de hoogte van een boom en gaan de zesdejaars op ontdekkingstochten. Daarnaast is er ruimte voor activiteiten zoals een avonturenpark met deathride.

Beetje stress

Evelien De Paepe (38), mama van Jayde, is één van de ouders die haar dochter uitzwaait en ging destijds als kind ook mee op bosklassen. “Het is de eerste keer dat Jayde zo lang weg is. De vijfdes gaan op plattelandsklassen, maar die duren maar vijf dagen. Dus ze had wel wat stress, zeker bij het zien van de bus deze ochtend was er een moeilijk momentje, maar dat bleek van korte duur toen ze haar vriendjes zag”, glimlacht Evelien.