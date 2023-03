Zes studenten Hogeschool Vives organiseren cultuurmarkt in wijkcentrum Xaverianen in Sint-Michiels

Zes studenten van Hogeschool Vives organiseren op woensdag 29 maart in het wijkcentrum Xaverianen in Sint-Michiels een originele cultuurmarkt.

“Elk jaar moeten studenten die de bacheloropleiding cultuurmanagement een evenement organiseren”, opent Axelle Godeau (20), die voor de communicatie met de pers instaat. “Het is de ideale opdracht om allerlei organisatorische taken in verband met onze latere job in de cultuursector onder de knie te krijgen. We zijn maar met zes om alles te regelen en dat vergt toch serieus wat tijd en overleg. Er komt heel wat bij kijken als je zo’n evenement organiseert, maar we steken er ontzettend veel van op.”

Stress maar leerrijk

De organisatoren van de cultuurmarkt worden begeleid door twee docenten van de hogeschool. “Uiteraard kijken ze mee over onze schouder, maar we zijn zelf volledig verantwoordelijk voor de uitwerking van de cultuurmarkt en achteraf worden we ook op allerlei aspecten beoordeeld”, vult Mariska Denoo (27) uit Torhout aan. “Sponsors zoeken, standhouders contacteren, publiciteit verzorgen en nog zoveel andere zaken moesten geregeld worden. We zijn al sinds het begin van het schooljaar druk bezig met deze opdracht. We ervaren het allemaal als stressvol, maar heel leerrijk.”

De studenten willen in de eerste plaats tonen hoe ruim cultuur is. Iedereen krijgt de kans om creatief te werken, maar kan daarnaast evenzeer genieten van een lokaal biertje, zelfgemaakte verzorgingsproducten aankopen of een T-shirt aanschaffen van één van de sponsors. “We hopen op een fijne en gezellige namiddag en uiteraard op een massale opkomst”, besluit Phebe Boomgaert uit Loppem. (PDC)