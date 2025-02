Xenia is de nieuwe internaatsdirecteur van De Keiwijzer en LMC: “Deze plek voelt voor mij als een tweede thuis”

Internaat De Keiwijzer en LMC in Poperinge hebben een nieuwe internaatsdirecteur. De Poperingse Xenia Recour (37) begon 14 jaar geleden als opvoedster op het internaat en nu is ze klaar om de functie van internaatsdirecteur op zich te nemen. “Onderwijs en opvoeding vormen de basis voor een succesvolle toekomst, en ik vind het prachtig om hen daarin te ondersteunen.“

Internaat Lodewijk Makeblijdecollege (ILMC) is een internaat voor alle Poperingse secundaire internen. In de Komstraat zit internaat De Keiwijzer (IDKW) waar kleuter en lagere schoolkinderen uit zes verschillende scholen samenkomen: het Sint-Franciscusinstituut, De Ster, De Klimrank, Sint-Benedictus, De Klaproos en Het Vlot.

“Veertien jaar geleden ben ik gestart als opvoedster op het internaat. Dat begon met een kleine vervanging als aanvulling op mijn job als leerkracht in het secundair onderwijs, maar een tijdje later ging ik er fulltime aan de slag. Het internaat sprak me meteen aan door de warme sfeer en de nauwe band die je met de internen kan opbouwen. Het was een plek waar ik vanaf dag één voelde dat ik echt een verschil kon maken”, vertelt Xenia Recour. Ze volgde een bachelor eventmanagement en daarna een banaba marketing – lerarenopleiding.

“Kinderen en jongeren begeleiden in hun ontwikkeling vind ik heel fijn. Onderwijs en opvoeding vormen de basis voor een succesvolle toekomst, en ik vind het prachtig om hen daarin te ondersteunen. Ik geloof enorm in het creëren van een veilige omgeving waar jongeren zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn.”

Ondersteuning

“Na 14 jaar ervaring als opvoedster ken ik het internaat door en door. Doorheen de jaren heb ik de beste leerschool gekregen van Marc Bailliu. Hij was 22 jaar internaatsdirecteur en ging in 2022 met pensioen. Marc deed zijn job met hart en ziel, leefde voor het internaat en ook bij mij voelt het internaat als een tweede thuis”, vertelt Xenia.

“Het internaat is een plek waar ik trots op ben. Ik wil, samen met mijn team, de warme thuis die we onze internen bieden verder versterken. Bovendien kan ik als directeur niet alleen de internen ondersteunen, maar ook meewerken aan het beleid en de toekomst van Internaat De Keiwijzer (IDKW) en Internaat Lodewijk Makeblijdecollege (ILMC). Het mooiste aan deze job is de band die je opbouwt met de internen. Je begeleidt hen door kleine en grote uitdagingen en ziet hen groeien. Bovendien is elke dag anders en dat maakt de job heel boeiend.”

Visie en inzet

In haar nieuwe functie is Xenia verantwoordelijk voor het algemene beleid en de organisatie van het internaat, maar ook voor het welzijn van de internen. “Dat betekent dat ik een verbindende rol speel tussen mijn collega’s, de internen, ouders, scholen en andere partners waar we nauw mee samenwerken. Mijn werk kenmerkt zich door een positieve en gedreven ingesteldheid. Als vrouw breng ik misschien een andere invalshoek of gevoeligheid in de job. Ik wil een empathische aanpak bieden, waarin luisteren en samenwerken centraal staan. Ik denk dat leiding geven niet gebonden is aan gender, maar aan visie en inzet”, duidt Xenia.

Kwaliteit en warmte

“Als internaatsdirecteur wil ik een omgeving creëren waarin jongeren zich veilig en gesteund voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ik hoop dat ik, samen met mijn fantastische collega’s, beide internaten kan laten groeien als een plek die bekend staat om zijn kwaliteit en warmte. Ik wil een betrokken directeur zijn, iemand die zichtbaar aanwezig is en vooral aanspreekbaar voor de jongeren. Een goede band met de internen is voor mij héél belangrijk. Ik wil hen het gevoel geven dat ze altijd bij mij terecht kunnen, of het nu gaat om een probleem, een vraag of gewoon een babbeltje. Mijn deur staat altijd open.”