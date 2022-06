Woumense basisschool De Veerkracht presenteert musical ‘Gewoon super’

Tijdens het weekend van 11 en 12 juni presenteert vrije basisschool De Veerkracht ‘Gewoon Super’. Een leuke musical waarbij meer dan 130 leerlingen van de school hun talenten aan de aanwezigen mogen tonen.

“Deze musical zou de school normaal gezien in februari 2020 gebracht hebben. Alles was klaar: van kostuum tot decor, van dansen tot toneel, van sponsoring tot catering… maar dan was er plots corona en dienden we alles uit te stellen. We hoopten om hem eind juni van hetzelfde schooljaar alsnog te brengen, maar ook dan bleef het beestje roet in het eten strooien. Een laatste poging om begin september alles te laten doorgaan, kreeg ook geen groen licht door de pandemie en dus werd alles dan maar met twee jaar uitgesteld”, vertelt meester Karel Famaey.

Het kiezen van een nieuwe datum zorgde er natuurlijk ook voor dat alle gemaakte kostuums dienden aangepast te worden aan de maten van de nieuwe spelers. Voor juf Wendy en haar helpers was dit een hele karwei. “In oktober vorig jaar werden er audities gehouden en dit onder leiding van Roos Strobbe, medewerker van Studio 100. Achteraf werd de cast van 32 personen vastgelegd en kon het repeteren beginnen. De leerlingen studeerden de teksten in, leerden de liederen die live gebracht worden aan en begonnen zo stap voor stap alles in een toneelvorm te gieten. Het vele werk werd beloond en nu zijn we zo goed als klaar om volgende week de mensen te verrassen met deze productie”, vult meester Tom aan.

Verhaal

Het verhaal speelt zich af in een ouderwetse supermarkt. Drie vlogsters gaan de uitdaging aan om de supermarkt te laten nomineren als de beste van het land. Het wordt hard werken, maar Manus(je van alles) haalt bij grote drukte de oude magische klok van de muur zodat de tijd even stilstaat. Om te oordelen of de supermarkt nu wel echt de beste is, komen er natuurlijk heel wat kuisploegen, filmploegen, juryleden… langs. Mensen met slechte bedoelingen ontbreken ook niet in het verhaal. Om te weten of de winkel de winnaar wordt en hoe magisch die klok precies is, dient men natuurlijk te komen kijken naar CC Kruispunt.

Praktisch

Op vrijdag 10 juni is er een avant-première voor de leerlingen van de Diksmuidse scholen. Zaterdag 11 juni zijn er twee voorstellingen, de première vangt om 14 uur aan en om 17 uur wordt de musical een tweede maal op de planken gebracht. Zondag 12 juni start de vertoning om 15 uur.

Kaarten zijn te verkrijgen via musical@vbwoumen.be of rechtstreeks bij Stefaan Debruyne, Woumenweg 293 of telefonisch via 051 50 32 32. Kaarten voor deze leuke voorstelling kosten 9 euro. Na de vertoning kan iedereen nog wat napraten in de cafetaria van CC Kruispunt of buiten genieten van een braadworst.