Workshop en kampioenschap touwtrekken tegen pesten

Deze week is er de Vlaamse Week tegen Pesten. Overal beleven jongeren plezier op school, in een sportclub, in een jeugdbeweging… Helaas is dit niet altijd het geval. Pesten is en blijft één van de grootste problemen in de ontwikkeling van deze jonge mensen.

Om aan dat fenomeen extra aandacht te schenken, pakte het Sint-Martinusinstituut in Koekelare, net voor de krokusvakantie uit met het miniproject ‘BitterSweetSmikSteen’ van oud-leerlinge Lien Willaert en haar gezin. Vandaag vrijdag 25 februari deden ze dat met een heuse workshop gevolgd een groepsbevorderende activiteit: een touwtrekkampioenschap.

Wat zet een kind of een volwassene er toe aan om een klasgenoot of collega op het werk te pesten? Is het omdat ze er anders uitzien, verlegen of onzeker zijn of omdat ze denken zo interessant te kunnen doen? Gepest worden is niet leuk en weet dat een op de vijf kinderen wordt gepest. Op het werk gaat het om een op de tien volwassenen. Maar wat de pestkop niet weet of over het hoofd ziet, is dat de gevolgen zich levenslang laten voelen! En daar wilden ze in het Sint-Martinusinstituut iets aan doen door pestgedrag net voor de krokusvakantie nog even extra in de kijker te zetten.

Inspiratiebron

Om dit onderwerp visueel voor te stellen haalden Kristof Follet en Carine Lamote, Initiatiefnemers van het project, hun mosterd bij de kersverse film ‘Bittersweet Sixteen’; van oud-leerlinge Lien Willaert echtgenote van Vlaams regisseur Jan Verheyen en haar gezin. “Die film behoort tot het genre van de ‘highschoolfilm’ en vertelt het verhaal van de bijna 16-jarige Lotte die problemen ervaart in haar vriendenkring en thuis”, vertellen de initiatiefnemers in koor.

Het Sint-Martinusinstituut heeft een rijke traditie als het gaat over vakoverstijgende projecten. Voor dit miniproject wilden we verder werken op de sterkte van de vorige edities: de oudste leerlingen van de school die de jongere versie van zichzelf zouden inspireren aan de hand van workshops. “We schakelden in januari het CLB in om hen een informatiebad over pesten en groepsdynamiek te geven, waarbij we de film ‘BitterSweetSixteen’ vooraf op de leerlingen voor de vakantie loslieten. Dit als zuurstof om hun workshop voor te bereiden”, vervolgen beide initiatiefnemers.

Klassikaal moment

Op donderdagnamiddag 24 februari keken ze met heel de school in Cultuurhuis De Keizer in Lichtervelde de film in aanwezigheid van Lien Willaert en haar dochter Anna Verheyen, die de film achteraf toelichten. Vandaag vrijdag 25 februari was het de beurt aan de leerlingen van het vierde jaar die via een actieve workshop de leerlingen informatie bezorgen over pesten en groepsdynamiek, gevolgd door een klassikaal moment. “We roepen de leerlingen op om elkaar te verwennen en complimenten te geven onder leiding van de klastitularis en met een groepsbevorderende activiteit: een heus touwtrekkampioenschap, waarbij we per leerjaar op zoek gingen naar de sterkste klas”, klinkt het tot besluit bij Kristof Follet.

In de namiddag volgde de grote finale van het sportief kampioenschap en pakten de vierdejaars uit met een succesvolle openluchtfuif om al dansend de welverdiende vakantie in te zetten. “We hopen dat we met dit project alle leerlingen (nogmaals) wakker hebben geschud, dat pesten en uitsluiten niet thuis hoort op de schoolbanken, jeugdbeweging, sportclub… én ook niet digitaal daarbuiten of op het werk. Dat ieder zichzelf kan zijn in een groep, elk met zijn talenten, zonder dat je je ongemakkelijk moet voelen. Dat elk individu een rol speelt in een groepsgebeuren als een vriendengroep, een klasgroep, een schoolgroep, een sportclub, een jeugdbeweging, op het werk, enz.”, treedt Carine Lamote tot slot haar collega bij. (EV)