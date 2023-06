Wordt lasleerkracht van De Zande verkozen tot ‘Praktijkleerkracht van het Jaar’?: “Nominatie op zich vind ik al een fantastische erkenning”

Strikt genomen is gemeenschapsinstelling De Zande in Ruiselede geen school, maar toch is Samir Ashgir, die er het lasatelier runt, genomineerd voor ‘Praktijkleerkracht van het Jaar’. Met reden, want de 38-jarige lasser met Gentse roots zorgde er eigenhandig voor dat jongeren hun tijd in De Zande kunnen afsluiten met een internationaal lascertificaat op zak. “Heel vaak krijg ik berichten van gasten die zo aan werk zijn geraakt en me oprecht bedanken omdat ik in hen geloofde.”

Elk jaar nomineert het onderwijsmagazine Klasse op basis van input van scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders enkele bijzondere leerkrachten die kans maken op de titel van Leerkracht van het Jaar. Dit jaar ligt de focus op praktijkleerkrachten. Ook Samir Ashgir is een van de kanshebbers. In 2014 besloot de lasser na een nekblessure een lerarenopleiding te volgen. Hij kwam uiteindelijk terecht in De Zande, waar hij een oud ateliertje met verouderde lasposten nieuw leven in blies. Omdat de workshops in de gesloten instelling door de overheid beschouwd worden als thuisonderwijs, kunnen de jongeren er (nog) geen diploma’s of certificaten mee behalen. Daar besloot Samir verandering in te brengen.

Nut van onderwijs

“Ik wou dat de jongeren op het einde van de rit iets hadden om trots op te zijn”, vertelt hij. “Dus ben ik zowat vier jaar geleden gaan aankloppen bij de directie van het VCL (een lasopleidingscentrum in Brussel – red.) voor een samenwerking, zodat onze jongeren na hun opleiding een lasexamen konden doen voor hun internationaal lascertificaat. Dat certificaat maakt een enorm verschil en al van meet af aan zagen we dat het iets deed met de jongeren. Want als ze dat certificaat behalen, hebben ze als het ware een ticket voor de arbeidsmarkt in handen. Heel vaak krijg ik berichten van gasten die zo aan werk zijn geraakt en me oprecht bedanken omdat ik in hen geloofde, terwijl zij eigenlijk niet meer in zichzelf geloofden. Onlangs nog kreeg ik van iemand te horen dat hij dankzij mijn les het nut van onderwijs begreep.”

Motivatie

Nog volgens Samir is het lascertificaat ook een middel om jongeren terug te motiveren. “Dankzij het lassen verhogen ze hun zelfbeeld en herontdekken ze hun eigenwaarde. Want ze hebben iets positiefs in handen waar ze trots op kunnen zijn, in een wereld waar nagenoeg alles dat hen is overkomen negatief was. Het belang daarvan is niet te onderschatten. Het is proces dat we samen, met vallen en opstaan, moeten doorlopen. En daarbij maakt het eigenlijk niet uit wat ze uitgespookt hebben. Ik geloof dat elke jongen iets goeds in zich heeft. Dat probeer ik naar boven te halen in de ateliers. Als jongeren afscheid nemen is dat meestal niet met een handdruk, maar met een stevige knuffel.”

Bruggen bouwen

Het succes van de lasopleiding van Samir ontging ook het Agentschap Opgroeien niet en er werd geïnvesteerd in de opleiding. Sinds het najaar van 2022 heeft De Zande een nieuw lasatelier met moderne lasapparatuur. Tegelijk zette het initiatief van Samir ook iets groters in gang. Behalve een lasatelier heeft De Zande ook onder meer hout-, bouw- en tuinbouwatelier. “Ook de collega’s zouden uiteraard graag een dergelijk certificaat kunnen uitreiken, maar omdat we strikt genomen geen school zijn ligt dat op praktisch vlak erg moeilijk”, legt woordvoerder Niels Heselmans uit. “De praktijklessen die hier gegeven worden vallen namelijk onder thuisonderwijs. Al komt daar wellicht binnenkort verandering in, want op politiek vlak is er een en ander aan het bewegen.”

Welke praktijkleerkracht de titel in de wacht sleept, wordt op maadag 26 juni bekend gemaakt. “Winnen zou uiteraard fijn zijn, maar eigenlijk is de nominatie op zich al een erg mooie erkenning voor wat we hier doen”, aldus nog Samir. “Niet alleen voor mij, maar voor alle collega’s die werken met deze doelgroep. Allemaal proberen we per slot van rekening bruggen te bouwen.” (SV)