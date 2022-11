Word jij meter of peter van een schaap, kip of cavia?

Met het financieel laten adopteren van zijn dieren zet GO De Kruipuit een nieuwe stap vooruit in zijn buitenonderwijsproject. De leerlingen en leerkrachten staan in voor de verzorging van de dieren en het kweken en verwerken van groenten.

“Als school zijn we ervan overtuigd dat de kinderen nood hebben aan meer beweging”, legt directeur Manu Buysse uit. “Met onze speelweide bieden wij onze leerlingen de kans in een uniek kader te leren en te verwonderen in een uniek kader. De kleine biotopen – waterpoel, weide en bos – die we op school hebben, vormen het uniek kader om er lessen rond te bouwen. Leerlingen leren in, met en van de natuur. Zo krijgen ze automatisch respect voor dieren, planten en de omgeving, wat een van de kernen van ons pedagogisch project is.”

Rangers

Met de aankoop van de speelweide heeft De Kruipuit zijn buitenonderwijs, waar het enkele jaren geleden mee begon, verder kunnen uitbreiden. De school speelt daarmee een pioniersrol. Uit binnen- en buitenland komen er delegaties van scholen naar De Kruipuit om te zien hoe het project buitenonderwijs daar werkt en met succes georganiseerd wordt. De school heeft nog ideeën om haar project de komende jaren verder te optimaliseren.

Het kweken en verzorgen van dieren en het onderhouden van een eigen moestuin maakt ook deel van uit van het project. “Het verzorgen van de cavia’s, konijnen, kippen, duiven en schapen behoort tot de dagelijkse taak van de leerlingen. Iedere week is een klas verantwoordelijk voor het voederen en verzorgen van de dieren en het schoonmaken van hun hokken. Er zijn ‘Rangers’ aangesteld die dagelijks nagaan of het de dieren aan niets ontbreekt en of ze veilig zijn voor de nacht. Tijdens de vakantieperiodes zorg ik samen met collega’s voor de dieren.”

Al 28 peters en meters

“Om de financiële kost van het houden van de dieren draagbaar te houden, hebben wij een oproep gedaan naar ouders, grootouders en sympathisanten van de school om een van onze dieren financieel te adopteren. Er namen reeds 28 personen het ‘hoederschap’ van een van de dieren op zich. Om die mensen te bedanken, onthulden we aan de toegang van de weide en bord waarop dit peter- en meterschap wordt vermeld. Nog een aantal dieren wacht op een peter en meter”, vertelt meester Steven die er als opper-Ranger voor zorgt dat de dieren niet te weinig maar ook niet te veel eten krijgen. (LV)