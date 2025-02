Wonderwijs zwaait juf Margaux (31) uit die de liefde volgt naar Zwitserland: “Zou fantastisch zijn om daar ook ooit voor de klas te staan”

Bij gemeentelijke basisschool Wonderwijs in Hooglede werd woensdag juf Margaux Lagae (31) uitgewuifd. Niet omdat ze met pensioen gaat, maar wel omdat ze straks een compleet nieuw leven begint in de Zwitserse stad Basel. Samen met collega-instructrice Daisy van sportclub Moovers kreeg Margaux bij haar afscheid de hele school in beweging.

Het ging om een verrassing van de collega’s en Margaux was dan ook compleet verrast toen ze tijdens de speeltijd plots naar buiten geroepen werd door de kinderen. Ze is een fervent sporter en is al zeven jaar instructrice bij sportclub Moovers, dus hadden haar collega’s bezieler Daisy De Loof uitgenodigd voor een groepsles voor de hele school. Zij en Margaux kregen vlotjes niet alleen alle kinderen, maar ook alle medewerkers van Wonderwijs in beweging tijdens de pauze. Na afloop kwamen tientallen leerlingen Margaux spontaan knuffelen. Ze was dit schooljaar actief als co-teacher in het vijfde en zesde leerjaar en als beleidsondersteuner. Ze is afkomstig van Gits en werkt sinds september 2017 bij de gemeenteschool.

Keuzes maken

Op 1 maart begint Margaux een nieuw leven in de stad Basel in het noorden van Zwitserland, op zowat 7,5 uur rijden van het dorp waar ze opgroeide. “Mijn vriend woont en werkt al vier jaar als softwareontwikkelaar in Zwitserland”, legt ze uit. “Hij heeft zijn hart verloren aan Basel, al komt hij regelmatig nog terug naar België. Zo was hij hier vorige week nog. Ik ben ook al een paar keer naar Basel op bezoek geweest. We hebben zelfs een keertje halfweg afgesproken. Maar bij zo’n langeafstandsrelatie moet je op een bepaald moment keuzes maken. Ook al was deze keuze niet evident. Ik heb er lang en diep over nagedacht, want per slot van rekening laat ik hier heel veel achter. En deze school ga ik zeker ook hard missen. Dus je kunt wel stellen dat ik hier sta met een heel dubbel gevoel.”

Omgekeerd zal de school Margaux duidelijk ook missen. “Ze heeft in de voorbije zeven jaar voor elk leerjaar gestaan. Ze is ook avontuurlijk, sportief, positief ingesteld en heel graag gezien”, aldus directrice Annick Cornette. “Ik vind het erg jammer dat we haar moeten laten gaan. We gaan haar enorm missen en daarom zetten we ze graag even in de bloemetjes. Niet alleen omdat ze een geweldige juf is, ze is ook een fantastische sportieve inspiratiebron geweest voor ons. En ik ben er toch ook een beetje jaloers op dat ze straks op amper een uurtje van de prachtige Zwitserse Alpen zal wonen.”

Voor de klas in Zwitserland?

Ook in Zwitserland hoopt Margaux voor de klas te kunnen staan. “In het begin zal het een grote aanpassing zijn. Les geven, zal nog niet voor meteen zijn vanwege de taal. Maar ik ben al een tijdje bezig met Duitse les te volgen en het zou fantastisch zijn als ik ook daar ooit voor de klas zou kunnen staan. Want les geven is echt wel volledig mijn ding.” (SV)