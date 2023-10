Wonderwijs verzorgt al 50 jaar geadopteerde dieren: “Op zoek naar peters en meters om ons te steunen”

Werelddierendag is niet onopgemerkt voorbij gegaan in Wonderwijs Brugge, de buitengewone lagere school voor kinderen met bijzondere talenten. Op woensdag 4 oktober kregen de dieren van hun dierenpark een extra speciale behandeling.

“Ons dierenpark bestaat al meer dan 50 jaar en is ook nu nog een onderdeel van onze krachtige leeromgeving”, vertelt Koen Hallaert, beleidsmedewerker en verantwoordelijke voor het Wonderwijze Dierenpark.

“Dieren hebben een helend en therapeutisch effect” – Koen Hallaert

“Kinderen, leerkrachten, buren en vrienden zetten zich het hele jaar in voor deze dieren. Ook oud-leerlingen komen met plezier nog eens op bezoek om anekdotes op te halen, dieren te voederen en te bekijken. We hebben meer dan twintig dieren in ons dierenpark: vogels, kippen, konijnen, cavia’s, geiten, schapen en een ook varken”, gaat hij verder.

Blinde Vlaamse Reus

“Nieuw dit schooljaar zijn drie sierkippen en een Vlaamse Reus”, gaat meester Koen verder.De Vlaamse Reus is blind aan één oog en de leerlingen leggen hem dan ook elke dag extra in de watten.Om de beurt worden de kinderen van alle klassen betrokken in de dagelijkse verzorging van de dieren. In de weekends en de vakanties kunnen we hiervoor altijd rekenen op enkele buren en daar zijn we hen dankbaar voor. Het samenbrengen van kinderen en dieren levert niet alleen zin voor verantwoordelijkheid op, maar werkt vaak ook helend en therapeutisch. De konijnen en cavia’s doen wonderen bij kinderen die zich niet zo goed in hun vel voelen of over hun limiet gaan. In dat opzicht is ook onze zorg- en therapiehond Chica een grote meerwaarde.”

Meters en peters

Alle dieren zijn geadopteerd, en niet aangekocht, maar een dierenpark onderhouden is duur. Op jaarbasis moet de school ongeveer 1.250 euro neertellen voor hooi, stro en voeding. “En dan spreken we nog niet over het herstel van hokken en stallen en de kosten voor de dierenarts. Daarom zijn we op zoek naar meters en peters die ons dierenproject genegen zijn en ons financieel willen steunen”, besluit Koen Hallaert. (PDC)