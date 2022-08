Wingense basisscholen op zoek naar extra huiswerkbegeleiders

De basisscholen van Wingene zijn op zoek naar begeleiders om kinderen te helpen in de huiswerkklas. Op donderdag 1 en maandag 5 september vinden de startvergaderingen plaats.

Het maken van huiswerk is niet voor ieder kind even gemakkelijk. Wie hulp nodig heeft, kan beroep doen op de huiswerkklas. In die kleine klas leren de kinderen hoe ze huiswerk kunnen maken, hoe ze plannen en organiseren. De begeleiders helpen bij het begrijpen van de leerstof en coachen bij het maken van de opdrachten.

Om de kinderen goed te kunnen begeleiden is men op zoek naar helpende handen. Vrijwilligers, die open staan om mee te helpen en de kinderen te ondersteunen, kunnen kennismaken met de huiswerkklas tijdens de eerstkomende startvergaderingen. Deze vinden plaats op donderdag 1 september om 14 uur in het klooster van Wingene en op donderdag 5 september om 14 uur in CC De Wissel in Zwevezele.