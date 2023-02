Wim Van Lancker krijgt Haec Olimprijs

Jaarlijks reikt de oud-leerlingenvereniging van het Sint-Lodewijkscollege Brugge de Haec Olimprijs uit aan een verdienstelijke oud-leerling, die uitzonderlijk presteert in de sociale, cultuur-, media- of kunstensector of binnen het deelgebied wetenschappen. Dit jaar ging de prijs naar professor Wim Van Lancker (retorica 2000) voor zijn bijzondere prestaties op sociologisch vlak. Wim Van Lancker (39) is docent sociaal werk en sociaal beleid aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van KU Leuven. Hij is ook verbonden aan het Centrum voor Sociaal beleid Herman Deleeck van de Universiteit Antwerpen. Hij verricht grondig onderzoek naar de relatie tussen en gezinsbeleid en armoede en ongelijkheid, meer bepaald hoe het huidige gezinsbeleid vorm moet krijgen om de armoede terug te dringen. Door zijn diepgaand onderzoek en veelvuldige contacten met sociale hulporganisaties, stelt Wim Van Lancker een aantal gebreken vast in de werking van het actuele sociale zekerheidsstelsel. Hij deinst er niet voor terug om het huidige sociaal-maatschappelijke beleid kritisch aan de tand te voelen. Hierdoor vervult hij een belangrijke adviserende rol tussen politiek, media en middenveldorganisaties. Voor velen die op vandaag in armoede leven of met sociale ongelijkheid geconfronteerd worden, vormt Wim Van Lancker een grote meerwaarde. Op de foto zien we v.l.n.r. Dirk Van Belle (voorzitter Haec Olim), Wim Van Lancker (laureaat) en Koen Seynaeve (eredirecteur Sint-Lodewijkscollege). (PDC/gf)